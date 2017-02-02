Yeni Nesil Ofisler öne çıkıyor

Tüm dünyada olduğu gibi Ankara'da da, klasik ofis anlayışının yerini, akıllı ve birçok detayı bünyesinde barındıran yeni nesil ofislere bıraktığını belirten Moment Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Uyar, “Ankara'nın dört bir yanında inşa edilen modern iş merkezlerine sürekli yenileri ekleniyor. Çalışma saatlerinin yoğunluğu ile beraber çalışanlar ve yöneticiler molalarda keyifle ara verebilecekleri ve dinlenebilecekleri çalışma alanlarına ihtiyaç duyuyor ” dedi.Yeni nesil ofisler Başkent'te yükseliyor Gelir düzeyi ile doğru orantılı olarak beklentilerin de arttığını kaydeden Turgut Uyar, şunları söyledi: “Günün önemli bir zaman dilimini ofislerde geçiren kişilerin, iş yerlerini en az ev ortamları kadar önemsediklerini görüyoruz. Günümüzde bu ihtiyaçtan hareketle eski nesil ofisler yerini, yeni projelere bırakmaya başladı. Geniş sosyal imkanlara sahip, bir çok teknolojiyi bünyesinde barındıran, günümüzün bütün gereksinimlerini karşılayabilen yeni nesil ofis kavramını, Moment Beştepe Ofis projesi ile Ankara'ya taşıyoruz. Projemiz sayesinde; kapalı camları ile havasız çalışma ortamı sunan ofisler yerini; kumandalı açılabilir pencerelere, eşsiz bir orman ve şehir manzarası ile ferah bir çalışma ortamına bırakıyor.” Aradığınız her şey Moment Beştepe'de Moment Beştepe Ofis projesinin Aralık 2017'de teslim edileceğini söyleyen Turgut Uyar “Moment Beştepe, ofis sahiplerini ve çalışanlarını, keyifle mola verebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendilerini yenileyebilecekleri alanlarda bir araya getiriyor” diye konuştu