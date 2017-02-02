OTOMATİK KATILIM YENİ ENERJİ KAYNAĞI OLACAK

Sağladığı avantajlar nelerdir? BES, bireylerin emeklilik dönemlerinde de, var olan hayat standartlarını koruyabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemi. Bireysel tasarruf açığı yüksek olan ülkemiz için BES önemli bir fırsat. Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı araştırmamızın da gösterdiği gibi çalışanların, emeklilik dönemlerinde var olan hayat standartlarını korumaları için en etkili yöntem BES’tir. Geçtiğimiz 10 yıllık döneme baktığımızda sektörün, katılımcısına ortalama enflasyonun 43 puan üzerinde getiri sağladığını hesaplıyoruz.