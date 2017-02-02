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İAÜ Öğrencisi Universiade yolcusu

02 Şubat 2017 Perşembe 16:58
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İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi milli snowboardcu Tanzer Pehlivan, bu yıl Almatı’da yapılacak olan Üniversitelerarası Kış Olimpiyat Oyunları’nda (Universiade) Türkiye’yi temsil edecek.

İAÜ Öğrencisi Universiade yolcusu
 İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, bilim, kültür ve sanatın yanında sportif faaliyetlerde de zirveden inmiyor. Üniversitenin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde öğrenim gören milli snowboard sporcusu Tanzer Pehlivan, Kayak Milli Takımı seçmelerinde dereceye girerek, bu yıl Kazakistan’ın Almatı şehrinde 28’incisi düzenlenecek olan Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyat Oyunları’nda (Universiade) Türkiye’yi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’ni temsil edecek.

“MADALYAYLA DÖNECEĞİM”
Konuyla ilgili konuşan milli sporcu Tanzer Pehlivan şunları söyledi: “Bu hem benim için hem de İstanbul Aydın Üniversitesi için gerçekten büyük bir mutluluk. Kendi adıma 2013 yılında da Universiade’a katılarak ülkemi temsil etmiştim. Ancak maalesef o yarışta dereceye girememiştim. Şimdiki hedefim ise Almatı’dan madalyayla dönmek” diye konuştu. Kayak sporuna 3 yaşında başladığını, 5 yaşında snowboard dalına geçtiğini kaydeden Pehlivan, “İlk madalyamı 2006 yılında Türkiye Kayak Federasyonu’nun düzenlediği 1’inci Etap yarışlarında kazandım. Şu an Türkiye’de profesyonel üst düzey ve milli takım düzeyindeki sporculardan oluşan O2 Snowboard Race Team takımı bünyesinde bulunuyorum. Şimdiye kadar toplam 26 defa da milli takımda yer aldım” dedi. Universiade hazırlıklarına antrenörü Olgun Yalçın gözetiminde yurt içinde ve yurt dışında hızla devam ettiklerini ifade eden Pehlivan, “Hem kar üzerinde hem de kara antrenmanlarımıza kışları Türkiye’de, yazları ise yurt dışında sürdürüyoruz. Halen kişisel ve özel olarak, İstanbul’da kondisyon ve güç antrenmanlarıyla Uludağ’da takımımıza tahsis edilen pistimizde kar antrenmanlarımıza hızla devam ediyoruz. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda Universiade’dan ülkemize ve üniversitemize madalya ile döneceğiz” ifadelerini kullandı.

İAÜ’DEN BÜYÜK DESTEK
İstanbul Aydin Üniversitesi’nin her branştan spora ve sporcuya büyük destekler sunan bir üniversite olduğunun altını çizen Pehlivan, “Snowboard dalındaki bu başarılarımdan dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yüzde 100 burslu öğrenim görüyorum. Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonaları’na katılımımız konusunda da üniversitemiz her türlü desteği sağladı. Başta Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız İsmail Çakıt olmak üzere tüm Spor Şui çalışanları akademik ve idari anlamda bana ve diğer sporcu arkadaşlarıma her zaman destek oldu. Bu desteklerin sonucunda da gecen sene düzenlenen Türkiye şampiyonasında okulumuza 1’incilik ve 2’ncilik derecesi getirdim. Ayrıca takım arkadaşlarımla beraber üniversitemize kupa kazandırdık” şeklinde açıklamalarda bulundu. 1995 Ankara doğumlu olan Tanzer Pehlivan’ın snowboard’da yurt ve dünya çapında onlarca başarısı bulunuyor. 26 kez milli olan Pehlivan, 2011-2016 yılları arasında snowboard’da Türkiye şampiyonu oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye’de düzenlenen ve birçok üst düzey snowboard sporcusunun katıldığı FIS Race’da Türkiye adına yarışarak 7’nci oldu. Pehlivan ayrıca Europa Cup, National Championships, Junior World Championships, EYOWF 2011 ve FIS Race gibi birçok üst düzey snowboard yarışmasında Türkiye’yi başarıyla temsil etti.
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