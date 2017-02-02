Dedeman Otellerinin 2023 hedefi: 40 yeni otel

Dedeman ve Park Dedeman markaları ile yurtiçinde 14, yurtdışında ise Erbil-Irak ve Oskemen-Kazakistan bölgelerinde 2 otel ile faaliyetlerine devam eden Dedeman Grubu, yılın ilk çeyreğinde yurtiçinde Tokat ve Osmaniye’de, yurtdışında ise Özbekistan-Taşkent’te olmak üzere üç yeni otel yatırımı gerçekleştirecek. Şu anda 16 faal otelde; bin 96 personel ve 2 bin 651 oda sayısı ile birlikte hizmet verdiklerini belirten Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “2017 yılında personel sayımızı bin 400’e, oda sayımızı 3 bin 60’a çıkaracağız. Aynı zamanda 2023 yılında da 40 yeni otel yatırımı hedefliyoruz” dedi.2017 yılında hedef yüzde 10’luk büyüme2016 yılında yaşanan olumsuz gelişmeler turizm sektörünü doğrudan etkiledi. Yaşanan bu olumsuzluklar ülkeye gelen turist sayısında ciddi bir azalmaya ve buna bağlı olarak sektörde çok ciddi bir daralmaya neden oldu. dedi.