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"Yabancılara değil Türk antrenörlere inanırım"

17 Nisan 2017 Pazartesi 15:10
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Avrupa'da şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başkanı Eyigüngör: "Sezon başında, oyunculara ve teknik ekibe, alınacak üç tane kupa olduğunu söyledim. İyi takım olduğumuzu hatırlattım"

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Kayseri temsilcisi Bellona AGÜ'yü iki maçta da yenerek şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin kulüp başkanı Işık Eyigüngör, gelecek sezon da başarılara imza atmak istediklerini söyledi. 

Eyigüngör'ün Spine Tower'da düzenlediği basın toplantısına, Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, takımın genel koordinatörü Murat Tümer ve yönetim kurulu üyesi Abdurrahman Hulki Kahvecioğlu da katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Eyigüngör, yeni kurulan bir kulüp olduklarını belirterek, "Sezon başında, oyunculara ve teknik ekibe, alınacak üç tane kupa olduğunu söyledim. İyi takım olduğumuzu hatırlattım. Birbirini tanımayan oyuncularımız vardı. Takımın birbirini tanıması belli bir süreyi aldı. Metro Enerji'de kaybettiğimiz Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasına girerek oyuncularımıza 'Başınızı kaldırın, sizler bu kupaları kaldıracaksınız.' dedim." şeklinde konuştu. 

Kazanılan kupayı Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hediye ettiklerini dile getiren Eyigüngör, "Önümüzdeki yıl başarılarımızı devam ettirmek için çalışacağız. FIBA Avrupa Ligi zorlu ve sert bir lig. Fenerbahçe dün Dinamo Kursk ile final oynadı. Gönlümüz Fenerbahçe vasıtasıyla kupanın ülkemize gelmesinden yanaydı. Fenerbahçe'ye ve diğer tüm Türk takımlarına başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.  



- "Yabancı antrenörlere inanmam"



Eyigüngör, Türk kadın basketbol takımlarının Avrupa'da kazandığı 3 kupada da yerli antrenörlerin imzasının olduğunu anımsattı. 

Kadın basketbolunda 16 yıllık yöneticilik tecrübesi olduğunu aktaran Eyigüngör, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye kadınlarda 3 Avrupa Kupası geldi. İlki Galatasaray ile geldi ve başında Türk antrenör Okan Çevik vardı. Yine Galatasaray 2014'te FIBA Avrupa Ligi'ni kazandı, başında Ekrem Memnun vardı. Bu sene biz FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazandık, başımızda Zafer Kalaycıoğlu vardı. Ben yabancı antrenörlere inanmam, Türk antrenörlere inanırım." 

İyi bir takım için kemik kadronun önemli olduğunu belirten Eyigüngör, gelecek yıl eksik gördükleri yerlere takviye yapacaklarını sözlerine ekledi.



- Kalaycıoğlu: "Lig şampiyonluğunu da istiyoruz"



Başantrenör Kalaycıoğlu ise hedefleri doğrultusunda şimdi lig şampiyonluğuna odaklandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Lig şampiyonluğunu da kazanmak istiyoruz. Avrupa'da tüm grup maçlarına çok özen gösterdik. Bütün sezon boyunca bizi taşıyan 2 oyuncumuz, finalin son maçında o zamana kadar gösterdikleri performansın altında kaldı. Ev sahibi olma avantajını en iyi şekilde kullanarak şampiyonluğu kazanmış olduk. Lig için de aynı şeyi söylüyoruz. Ev sahibi avantajını kullanarak bu avantajı kupayla taçlandırmak istiyoruz."

Genel koordinatör Tümer ise sene başında uyum süreci yaşadıklarını ancak iyi bir kadroları olması nedeniyle bu süreci çabuk atlattıklarını belirterek, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer almadığı bir finalin basında geniş yer bulması bizim için çok önemliydi." ifadesini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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