TÜRKİYE, EURO 2024'E ADAY

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenlemek için 2 Mart'ta adaylık başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Yıldırım Demirören'in katılımıyla TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin EURO 2024'e adaylığı açıklandı.

Toplantıda konuşan Demirören, Türkiye'nin daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlemeye 3 kez aday olduğunu ancak düzenleyemediğini hatırlatarak, "Hem Türk futbolu hem de ülkemiz adına hayırlı bir iş için bir araya geldik. Daha önce 3 kere müracaat ettiğimiz, bugün de 4'üncüsü için yola çıktığımız UEFA Avrupa Şampiyonası adaylığı için bir aradayız. Türkiye olarak da Allah kısmet ederse 2 Mart'ta adaylık başvurumuzu yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı stat hamlesine değinen Demirören, şunları kaydetti:

"2018 Eylül ayında kazanan açıklanacak. Türkiye, Avrupa'da hatta dünyada son birkaç senede 32'ye varan stat yatırımıyla tek örnek ülke. Senelerce yapılan müracaatlarda maalesef 1 oyla olmak kaydıyla şampiyonayı alamadık. Bu sefer hem yönetim kurulu hem de ülke olarak bunu almayı hak ettiğimize inanıyoruz. Onun için bir yola çıktık. Destekleri için Sayın Bakanımıza, Sayın Başbakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu uzun yolun ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu yolda, bugünden itibaren hep beraber, ortak hareket edeceğimize inancımın tam olduğunu belirtiyorum."

Anadolu Haber Ajansı