Türk futbolunun son gözdesi Cengiz Ünder

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Medipol Başakşehir'in 19 yaşındaki milli futbolcusu Cengiz Ünder, son haftalardaki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

Geride kalan hafta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'ye 2 gol atan Cengiz Ünder, bu karşılaşmadan 4 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın filelerini 2 kez havalandırmayı başardı.

Sarı-lacivertlilere 4 dakikada 2 gol atan genç futbolcu, siyah-beyazlılar karşısında da 11 dakikada 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan ve 5 yıllık sözleşmeye imza atan Cengiz Ünder, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının şampiyonluk mücadelesini sürdürmesinde önemli rol oynuyor.

Orta sahada her iki kanatta da görev yapabilen 19 yaşındaki futbolcu, etkili sol ayağı, hızı, tekniği ve futbol zekası ile dikkati çekiyor.

- En golcü ikinci isim

Cengiz Ünder, Beşiktaş'a karşı kaydettiği 2 golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Genç oyuncu, 8 golü bulunan Edin Visca'dan sonra takımının en skorer ikinci ismi oldu.

Ligdeki ilk golünü Aytemiz Alanyaspor deplasmanında atan Cengiz Ünder, Akhisar Belediyespor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında da birer kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk devresinde Vodafone Arena'da oynanan maçta Beşiktaş'a karşı takımının tek golünü atan Cengiz, dün oynanan karşılaşmada ise siyah-beyazlı ekibin filelerini 2 kez havalandırdı.

- En istikrarlı isimler arasında

Cengiz Ünder, genç yaşına rağmen Medipol Başakşehir'in vazgeçilmez isimleri arasına girdi.

Takımının bu sezon oynadığı 29 lig maçının 28'inde görev alan Cengiz, bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de sahaya çıktı.

Genç futbolcu, bu sezon ligde 3 sarı kart gördü.

- Fatih Terim'in de gözüne girdi

Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu, Süper Lig'deki ilk yılında gösterdiği performansla Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de dikkatini çekti.

Terim, Cengiz Ünder'i ilk olarak A Milli Futbol Takımı'nın 31 Ağustos'ta Rusya ve 5 Eylül'de Hırvatistan ile oynadığı maçların kadrosuna davet etti.

Bu maçlarda forma şansı bulamayan Cengiz, milli formayı ilk kez 12 Aralık 2016'da Kosova'ya karşı Antalya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde giydi.

Genç futbolcu, 27 Mart 2017'de Eskişehir'de Moldova ile oynanan hazırlık maçında sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği şutla fileleri havalandırarak, A Milli Takım'daki ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

- 2016-2017 sezonundaki performansı

Cengiz Ünder'in, 2016-2017 sezonundaki performansından öne çıkanlar şöyle:

- Medipol Başakşehir ile 15 Haziran 2016'da 5 yıllık sözleşme imzaladı.

- Süper Lig'de forma giymeden ilk Avrupa maçına Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile 28 Temmuz 2016'da oynadığı karşılaşmada çıktı.

- Süper Lig'deki ilk maçını, 1. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye karşı 21 Ağustos 2016'da oynadı.

- İlk 90 dakikasını Shakhtar Donetsk'e karşı 25 Ağustos 2016'da UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde tamamladı.

- İlk golünü Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de deplasmanda 5-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçında attı.

- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 golü bulunan Cengiz, bu golleri Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.

- Cengiz Ünder'in Süper Lig'de bir maçta iki gol attığı ilk takım, Beşiktaş oldu.

- Süper Lig'de 7 golü bulunan Cengiz, bu gollerin 3'ünü Beşiktaş'a karşı attı.

- Cengiz, Fenerbahçe'ye 4, Beşiktaş'a da 11 dakikada 2 gol kaydetti.

- Süper Lig'deki 29 maçın, 28'inde görev yapan Cengiz, 27'sinde ilk 11'de sahaya çıktı.

- A Milli Takım'a ilk kez 31 Ağustos'ta Rusya ile oynanan özel maçın kadrosu için davet edildi.

- A Milli Takım formasını ilk kez 12 Aralık 2016'da Kosova ile oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde giydi.

- A Milli Takım'daki ilk golünü 27 Mart 2017'de Moldova ile Eskişehir'de oynanan özel maçta attı.

Anadolu Haber Ajansı