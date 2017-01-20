"TRANSFER YAPMAYABİLİRİZ, OLURSA SÜRPRİZ OLUR"

"Talisca burada çok mutlu"
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Anderson Talisca ile önümüzdeki yıl da devam edeceklerinin altını çizen Metin Albayrak, "İki senelik kiralık anlaşması var, opsiyon bizim tarafımızda. Önümüzdeki sezon da bizde oynayacak. Ayrıca satın alma opsiyonu zaten kontratta var. Talisca burada çok mutlu. Geçen hafta Ümraniye'de başkanımızla görüştü ve 'Burada çok mutluyum. Burayı kendi kulübüm gibi görüyorum' dedi. Biz de onu çok seviyoruz. İnşallah tamamen bonservisini alırız." şeklinde konuştu.
"Aziz Yıldırım'ın söyledikleri doğru"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın altyapıya yönelmek gerektiğiyle ilgili açıklamalarına hak verdiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti: "Aziz Yıldırım'ın söyledikleri doğru. Türk futbolunda gelişen, gelecek vadeden oyuncu sayısı çok az. Bunun planlaması daha önce yapılmalıydı. 4 sene önce biz bu planlamayla geldik ama ne hikmetse federasyon, kulüplerin baskılarından sonra 14 yabancıya döndü. Biz Türk futbolcularına güveniyoruz. Bir başarı olacaksa onların büyük katkı sağlayacağına inanan bir kulübüz. Aziz Bey genel anlamda Türk futbolu için doğru bir tespitte bulunmuştur. Fenerbahçe ile kupada karşılaşacağız. Güzel bir derbi olacak. Vodafone Arena'da onları ağırlamaktan mutlu olacağız. Stadımız açıldıktan sonra ilk Fenerbahçe derbisi olacak. Bu sene iki kere gelecekler. Umarım iki maçımızı da kazanıp yolumuza devam ederiz."
80'inci Kartal Yuvası açıldı
Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazalarının 80'incisi, Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde açıldı. Açılışa Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticiler Metin Albayrak ve Hüseyin Mican katıldı. Başkan Orman, açılış sonrasında taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Haber Ajansı
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