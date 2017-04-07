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Trabzonspor ile Beşiktaş 124. randevuda

07 Nisan 2017 Cuma 13:58
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- Lider Beşiktaş ile ikinci yarının en çok puan toplayan takımı Trabzonspor, yarınki dev maçta Medical Park Arena'da ilk kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor ile Beşiktaş 124. randevuda
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş ile ikinci yarının en çok puan toplayan takımı Trabzonspor, yarın Medical Park Arena'da yapacakları ilk maçta, 124. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 44 yıllık rekabette, geride kalan 123 karşılaşmanın 51'ini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Siyah-beyazlıların 165 golüne, bordo-mavililer 130 golle karşılık verdi.

- Ligde de Beşiktaş önde
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında iki farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 87 lig maçında Beşiktaş 34, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Ligde Beşiktaş'ın attığı 120 gole, Trabzonspor 92 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.


- Trabzonspor evinde üstün
Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. 
İki takım lig maçlarında Trabzon'da 42 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. 

Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 57, Beşiktaş ise 49 gol attı.
Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Taraflar, bordo-mavililerin yeni stadı Medical Park Arena'da ilk kez sahaya çıkacak.
Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi. 

Bu arada Trabzonspor, evinde yaptığı son 4 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Trabzon'da son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 4 lig müsabakasından 2'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

- Farklı skorlar
Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995 sezonunda da rakibini 4-0 yendi.
Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

- Beşiktaş son 10 maçta bir kez yenildi
Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.
İki takım arasındaki son 10 randevuda siyah-beyazlılar 5, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Anadolu Haber Ajansı
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