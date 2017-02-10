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ŞAMPİYONLUKTAN, KÜMEDE KALMA MÜCADELESİNE

10 Şubat 2017 Cuma 09:45
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Beşiktaş'ta sergilediği etkili performansla şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Mario Gomez'in bu sezon formasını giydiği Alman ekibi Wolfsburg, küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde bulunuyor - Geçen sezon resmi maçlarda kaydettiği 28 golle Beşiktaş'ta bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak tarihe geçen Gomez, Wolfsburg'da şu ana kadar sadece 7 gol atabildi

ŞAMPİYONLUKTAN, KÜMEDE KALMA MÜCADELESİNE
İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş'ta sergilediği etkili performansla tarihe geçen Mario Gomez'in bu sezon formasını giydiği Wolfsburg, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) zor günler geçiriyor. Alman futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan ve Bayern Münih'te kazandığı başarılarla kariyerinin zirvesine çıkan Gomez, İtalya ekibi Fiorentina'da yaşadığı düşüşten sonra geçen sezonun başında geldiği Beşiktaş'ta yeniden yıldızını parlattı. Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasında attığı gollerle önemli katkı sağlayan Alman futbolcu, siyah-beyazlı takımın kadrosunda tutmak istemesine rağmen bu sezon başında ülkesinin Wolfsburg ekibine transfer oldu. Mario Gomez, şu ana kadar geçen sezonki performansından uzak bir görüntü sergilerken, takımı Wolsfburg ise Bundesliga'ya tutunma mücadelesi veriyor.

Küme düşme hattının 3 puan üstünde
Mario Gomez'in formasını giydiği Wolfsburg, 19. haftası geride kalan Bundesliga'da küme düşme hattının sadece 3 puan üstünde. Devre arasında Galatasaray'dan Hamit Altıntop'u renklerine katan Darmstadt 98 ligde 9 puanla son, Ingolstadt da 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Ligin 15 ve 16. basamağında 16'şar puanla Werder Bremen ve Hamburg yer alırken, Wolfsburg ise 19 puanla 14. sırada bulunuyor.

Bu sezon 7 gol attı
Mario Gomez, Wolfsburg forması altında bu sezon çıktığı 20 resmi karşılaşmada 7 gol kaydetti. Bundesliga'da görev aldığı 18 maçta 6 kez fileleri havalandıran Gomez, Almanya Kupası'nda ise çıktığı iki maçta bir gol attı. Ligde Freiburg ile oynanan karşılaşmada 2 gol kaydeden Gomez, Darmstadt 98, Borussia Mönchengladbach, Hamburg ve Augsburg müsabakalarında ise birer kez topu ağlarla buluşturdu. Alman futbolcu, kupada Heidenheim ile yapılan maçta ise bir kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ta gol kralı oldu
Mario Gomez, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği Beşiktaş'ta geçen sezon çıktığı 41 resmi maçta 28 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 33 Süper Lig maçında 26 kez topu ağlarla buluşturan Gomez, sezonu gol kralı olarak tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde de görev aldığı 5 karşılaşmada 2 gol atan Mario Gomez, toplamda kaydettiği 28 golle adını Beşiktaş tarihine yazdırdı. Alman futbolcu, siyah-beyazlı forma altında bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak tarihe geçti. 




Anadolu Haber Ajansı
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