BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un teknik direktörü Feyyaz Uçar, 11 Aralık Pazar günü deplasmanda yapacakları Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "Puana ihtiyacımız var." dedi.

Uçar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor'u yakından tanıdığını aktaran Uçar, "Bu maçın benim için ayrı bir önemi var. Önceki dönemde çatısı altında şampiyonluk yaşadığım Yeni Malatyaspor iyi bir ekip ancak son haftalarda biraz bocalıyor. Her maça olduğu gibi bu karşılaşmaya da üç puan için çıkacağız. Puana ihtiyacımız var." diye konuştu.

Feyyaz Uçar, Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart cezalısı Kıvanç Karakaş ile sakatlığı bulunan Emre Güngör'ün forma giyemeyeceğini ifade etti.

Geçen hafta Bandırma'da oynanan Adana Demirspor maçında hakem tarafından oyun alanı dışına gönderilmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Uçar, şunları kaydetti:

"Karşılaşma sırasında rakip takım oyuncuları, zaman geçirmek için sürekli yerde yatıyorlardı. Bu sırada onlara hitaben 'Terbiyesizler, oyundan zaman çalıyorlar.' dedim. Hakemler, bu sözleri üstlerine alınmışlar. Ayrıca, kendime ait alanı iki metre ihlal ettiğimi rapora yazmışlar. Savunmamızı yaptık. En çok bir haftalık ceza bekliyorum ancak yine de yapmamalıydım. Bu hafta takımımın başında yer alamayacağım. Bandırmaspor camiasından özür diliyorum. Bir daha asla böyle bir olay yaşanmayacak."

Öte yandan Bandırmaspor, yaptığı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.