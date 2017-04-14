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“Önümüzdeki sezon Eskişehirspor, Süper Lig'de olacak“

14 Nisan 2017 Cuma 13:25
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- Eskişehirspor Teknik Direktörü Denizli: "Bu takımı ve şehri layık olduğu yere taşımanın hesapları içindeyiz. Şartlar ne olursa olsun bu hesapları da gerçekleştireceğiz"

'Önümüzdeki sezon Eskişehirspor, Süper Lig'de olacak'
ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, takımı ve şehri layık olduğu yere taşımanın hesapları içinde olduklarını belirterek, "Şartlar ne olursa olsun bu hesapları da gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sezon Eskişehirspor, Süper Lig'de olacak." dedi.

Denizli, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde son 7 haftaya girildiğini hatırlattı. Siyah-kırmızılı takımın geçen hafta yaptığı ve 4-2 mağlup olduğu Adana Demirspor maçındaki puan kaybını kimsenin beklemediğini anlatan Denizli, bu ligde benzer sonuçlarla hemen hemen her hafta karşılaşıldığını ifade etti.

Rakiplerinin de puan kaybettiğini dile getiren Denizli, şöyle konuştu:

"Biz bunu değerlendiremedik. Önümüzdeki 7 hafta çok önemli. Eskişehir'e geldiğim ilk günkü düşüncemden asla uzaklaşmadım. Bu takımı ve şehri layık olduğu yere taşımanın hesapları içindeyiz. Şartlar ne olursa olsun bu hesapları da gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sezon Eskişehirspor, Süper Lig'de olacak. Önümüzdeki iki maçta Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda, Sivasspor ile de sahamızda oynayacağız. Bu iki maç bizim için önümüzü görme açısında çok daha net bir tablo ortaya koyacak. Düşüncelerimizi gerçekleştirmek için iki maçta her şeyi ortaya koyacağız."

- "Şampiyonluk yolunda 63 puan doğru rakam"

Eskişehirspor'un puan kaybetme kredisinin bir kısmını harcadığına değinen Mustafa Denizli, "Şu anda sahip olduğumuz puan bizi ileriye taşıyacak puan barajının içinde. Şampiyonluk yolunda 63 puan lig için doğru bir rakam. Hedefimiz bundan sonra hiç puan kaybetmemek. Bunun için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz." diye görüşlerini aktardı.

Denizli, bir gazetecinin "Süper Lig'de daha önce teknik direktörlük yapmış spor adamları TFF 1. Lig'deki takımlarla şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bu ligler teknik adamlar için çalışma ortamıdır. Çalışma hayatım boyunca hangi lig olduğuna değil, takıma göre karar verdim. Şehir, takım ve atmosfere baktım. Eskişehirspor'a gelişimde de bu önceliklerimi göz önünde bulundurdum. Benim Eskişehirspor'a gelişim, TFF 1. Lig'deki değerli teknik adamların karar vermelerinde onlar adına olumlu bir etken olmuştur. Yıllarca Süper Lig'de görev yapmış ve yapacak olan birçok teknik adamın TFF 1. Lig'de var olduğunu görüyoruz. Bu ligin hem teknik adamlar hem de kamuoyu tarafından nasıl algılandığının çok güzel bir işaretidir."

Anadolu Haber Ajansı
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