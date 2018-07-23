Milli Gururumuz Mete Gazoz Dünya Şampiyonu!

Okan Üniversitesi Hastanesi’nin sağlık sponsoru olduğu Milli okçumuz Mete Gazoz, 2018 Okçuluk Dünya Kupası’nın 4. ayağından büyük bir başarı ile döndü. Mete Gazoz, 16-22 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşen yarışın, klasik yay erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Finalde karşılaştığı Koreli rakibi Lee Woo Seok’u, 5-5 biten karşılaşmada, beraberlik atışları sonrası yenerek büyük bir başarıya imza atan Gazoz, klasik yay karışık takım kategorisinde ise takım arkadaşı Yasemin Anagöz ile birlikte ülkemize bronz madalya kazandırdı.