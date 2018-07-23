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Milli Gururumuz Mete Gazoz Dünya Şampiyonu!

Berlin’de düzenlenen 2018 Okçuluk Dünya Kupası yarışlarının 4. ayağında, sporcumuz Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde rakibi Lee Woo Seok’u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli Gururumuz Mete Gazoz Dünya Şampiyonu!

Berlin’de düzenlenen 2018 Okçuluk Dünya Kupası yarışlarının 4. ayağında, sporcumuz Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde rakibi Lee Woo Seok’u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
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Milli Gururumuz Mete Gazoz Dünya Şampiyonu!

Okan Üniversitesi Hastanesi’nin sağlık sponsoru olduğu Milli okçumuz Mete Gazoz, 2018 Okçuluk Dünya Kupası’nın 4. ayağından büyük bir başarı ile döndü. Mete Gazoz, 16-22 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşen yarışın, klasik yay erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Finalde karşılaştığı Koreli rakibi Lee Woo Seok’u, 5-5 biten karşılaşmada, beraberlik atışları sonrası yenerek büyük bir başarıya imza atan Gazoz, klasik yay karışık takım kategorisinde ise takım arkadaşı Yasemin Anagöz ile birlikte ülkemize bronz madalya kazandırdı.

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