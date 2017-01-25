MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, ligdeki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Ertaç, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şans verdiği için teknik direktör İrfan Buz'a teşekkür ederek, elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını belirtti.

Takımda bazı sakatlıkların yaşandığını hatırlatan Ertaç, olumsuzluklara rağmen iyi bir performans sergilediklerini kaydetti. Ertaç, şöyle devam etti:

"Kim oynayabiliyorsa sahaya çıkıp elinden geleni yapacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu tür dönemlerde maçlar daha zor geçer. Ligin ikinci yarısında daha çekişmeli olur. Çünkü bazı takımlar ligde kalma, bazıları çıkma mücadelesi veriyor. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda ilerlemek istiyoruz. Önümüzde Samsunspor maçı var. Bu maçtan kesinlikle galip gelmek istiyoruz."

Anadolu Haber Ajansı