Galatasaray, Kasımpaşa önünde 3 puanın sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, çok önemli bir galibiyete imza attı. Ligdeki kötü gidişinin ardından geride kalan haftada Bursaspor'u 3-1 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa engelini de 2-1'lik skorla geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maçın henüz 6. dakikasında Podolski ile öne geçen Galatasaray, 53. dakikada Eduok'un eşitliği sağlamasını önleyemezken, 59. dakikada Bruma maçın skorunu belirleyen isim oldu. Galatasaray, sıralamada üstünde bulunan Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak, zirve ile arasındaki puan farkını düşürdü.



Fenerbahçe'nin önüne geçti

Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 26'ya yükselten Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde 3. sıraya yükseldi. Derbi maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın golsüz berabere kaldığı haftayı sarı-lacivertliler 25 puanla kapatırken, Galatasaray 26 puanla 3. sırada kendisine yer buldu. Galatasaray, puan farkını lider Medipol Başakşehir ile 5'e, ikinci sıradaki Beşiktaş ile ise üçe indirdi.



Bruma 5, Podolski 3 gole ulaştı

Galatasaray'ı Kasımpaşa önünde galibiyete taşıyan isimlerden Bruma 5., Podolski ise 3. golünü attı. Bruma, ligde Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Adanaspor maçlarının ardından Kasımpaşa filelerini de havalandırmayı başardı. Portekizli oyuncunun tüm gollerini deplasman maçlarında atması dikkati çekti. Podolski ise 6. haftada 2 gol birden bulduğu Antalyaspor karşılaşması sonrası yeniden golle buluştu.



Sabri'nin hatası golle sonuçlandı

Karşılaşmanın 5. dakikasında Sabri Sarıoğlu'nun savunmada yaptığı kritik hata, Galatasaray'ın kalesinde gole neden oldu. Serdar Aziz'in ters kafa vuruşu sonrası savunmanın arkasına giden topu son adam durumundaki Sabri kontrol edemeyince, arkasından gelen Eduok kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eduok'un ilk vuruşunda top Muslera'dan dönerken, Kasımpaşalı oyuncu ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.



Galatasaray kalesini yine koruyamadı

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kalesini koruyamayarak gol yeme serisini devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 1-0 kazandığı Adanaspor maçının ardından üst üste 4. müsabakada da kalesinde gördü. Galatasaray, Adanaspor müsabakası sonrası yaptığı, Medipol Başakşehir (1-2), Fenerbahçe (0-2), Bursaspor (3-1) ve Kasımpaşa (2-1) karşılaşmalarında rakiplerinin skor üretmesini engelleyemedi.



Adem Büyük, penaltıdan faydalanamadı

Kasımpaşalı futbolcu Adem Büyük, 79. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Ceza sahası içinde Hakan Balta'nın topa eliyle müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verirken, topun başına Adem Büyük geçti. Bu oyuncunun vuruşunda Fernando Muslera, sağına gelen topu köşede uzanarak kontrol etti. Galatasaray'ın 2-1 önde olduğu sırada kazanılan penaltıdan faydalanamayan Adem Büyük, takımının beraberlik şansını değerlendirememiş oldu.



Kasımpaşa 3 puana hasret

Kasımpaşa, Galatasaray yenilgisiyle ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Ligdeki son galibiyetini 9. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan lacivert-beyazlı ekip, ardından yaptığı Atiker Konyaspor (1-2), Kardemir Karabükspor (2-2), Akhisar Belediyespor (0-1) ve Galatasaray (1-2) maçlarında 3 puan alamadı.



Otigba, iki dakika içinde çift sarı karttan atıldı

Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Kenneth Otigba, iki dakika içinde gördüğü sarı kartlarla oyundan ihraç edildi. İlk olarak 72. dakikada ceza sahası önünde Sneijder'i düşürmesi nedeniyle hakem Mete Kalkavan'dan sarı kart gören Otigba, 74. dakikada orta sahada Hollandalı oyuncuya bir kez daha sert müdahalede bulununca, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.



Kasımpaşa'da Pavelka cezalı duruma düştü

Kasımpaşalı futbolcu David Pavelka, Galatasaray karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Lacivert-beyazlı oyuncu, Adanaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor müsabakalarının ardından Galatasaray maçında da sarı kart görerek, bu sezon 4. sarı kartını alırken, Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyme şansını kaçırdı.









Anadolu Haber Ajansı