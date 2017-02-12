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Galatasaray: 1 - Kayserispor: 2

12 Şubat 2017 Pazar 23:33
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Spor Toto Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, Türk Telekom Arena'da karşılaştı. Kayserisporlu oyuncular galibiyet sevincini taraftarları ile paylaştı.

Galatasaray: 1 - Kayserispor: 2
Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Can Hanoğlu

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu (Dk. 66 Josue), Semih Kaya, Hakan Balta, Linnes, De Jong, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Dk. 46 Eren Derdiyok), Rodrigues (Dk. 46 Sinan Gümüş), Bruma, Podolski

Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Kana Bıyık (Dk. 18 Levent Gülen), Mabiala, Erkan Kaş, Rotman, Lawal (Dk. 64 Sow), Güray Vural, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut (Dk. 79 Welliton)

Goller: Dk. 29 Mabiala, Dk. 45+4 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 89 Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 52 Rotman, Dk. 68 Erkan Kaş, Dk. 90+3 Varela (Kayserispor)



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

70. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Varela'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

81. dakikada Semih Kaya'nın sağdan attığı pasta, topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Podolski'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Rotman'ın ceza yayı önünden attığı sert şutta, top yandan az farkla oyun alanını terk etti.

86. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Welliton'un şutunda kaleye paralel giden meşin yuvarlak, tekrar Güray'a geldi. Bu futbolcunun kaleye çektiği şutta, üst diğere çarpan top dışarı gitti.

89. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Bruma'nın sağdan ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

90+4. dakikada Linnes'in pasında, kale sahası önünde topu kontrol eden Eren Derdiyok'un uygun durumda yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Kayserispor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.




Anadolu Haber Ajansı
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