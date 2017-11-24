Formula 1’de perde Abu Dhabi’de kapanıyor

Formula 1’de 2017’nin 20. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’i heyecanı bugün (Cuma) başlıyor. Toplam 55 turdan oluşan, 305.355 km’lik yarışa 2017 şampiyonları Mercedes AMG Petronas ve Lewis Hamilton, bu sezon son olarak sahne alacak. Yas Marina Pisti’ndeki yarış öncesinde Mercedes AMG Petronas’ın 625 puanı bulunuyor. Pilotlar şampiyonu Hamilton’ın 345, ikincilik için son yarışta piste çıkacak şampiyona üçüncüsü Valtteri Bottas’ın ise 280 puanı bulunuyor. Abu Dhabi’deki son yarışa da bundan 7 ay önce Melbourne’de olduğu gibi heyecan ve karın ağrılarıyla çıkacaklarını belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Geçen sürede kendi yeni limitlerimizi çok zorladık. Zorlu ve acı veren yenilgiler sonrasında ayağa kalkmayı başardık, yeni ve beklenmedik zorluklarla uğraştık. Mücadeleye girdiğimiz zorlu rakiplerimiz karşısında sezonu beklediğimiz gibi iki şampiyonlukla noktalamak yeterince tatmin edici. Kazandığımız kupalar bir yana biz her zaman bir sonraki yarışa odaklanıyoruz ve kazanmak istiyoruz. Yas Marina’da iyi anılarımız var. Son 3 sezonda iki şampiyonluk ilan ettik burada. Üst üste üç yarış zaferi elde ettik ve buradan şampiyon olarak ayrılacağız.” dedi.



Abu Dhabi Grand Prix’inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı;



Kasım 2017 Cuma;

12.00- 13:30 1. Antrenman Turu

16:00- 17:30 2. Antrenman Turu

25 Kasım 2017 Cumartesi;

13.00- 14:00 3. Antrenman Turu

16:00- 17:00 Sıralama Turları

26 Kasım 2017 Pazar;

16:00 Abu Dhabi Grand Prix







Basın Bülteni