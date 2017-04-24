banner197
Ana SayfaSPOR

Enver Yıldırım'dan bronz madalya

24 Nisan 2017 Pazartesi 01:35
Bu haber 534 kez okundu

Milli sporcu, 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonasında bronz madalya kazandı

Enver Yıldırım'dan bronz madalya
İSTANBUL (AA) - Enver Yıldırım, 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonasında bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen şampiyonada kılıç kategorisinde mücadele eden milli sporcu Enver Yıldırım, tablo 8 mücadelesinde Rumen rakibi Madalin Bucur'u 15-10 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

Milli eskrimci, yarı final müsabakasında Fransız rakibi Maxence Lambert'e 15-11 yenilerek final şansını yitirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, kazanılan madalyanın, eskriminin son dönemdeki başarılarının tesadüfi olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Son 5 yılda Avrupa şampiyonalarında 1 altın, 4 bronz, dünya şampiyonalarında 1 altın madalya kazandık. Olimpiyatlara kota alıp sporcu gönderdik. Bunların hepsi de Türk eskrim tarihinde ilkler olarak bu 5 yıl içinde gerçekleşti. İbrahim Ahmed Acar'ın ardından Enver Yıldırım'ın başarısı da Türk eskriminin doğru yolda olduğunun göstergesidir." diye konuştu. 

Şampiyona, yarın ve 25 Nisan Salı günü oynanacak takım müsabakaları ile sona erecek. 



Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.