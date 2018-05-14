Ekol’den çifte şampiyonluk

CBL Kurumlararası Basketbol 2017-2018 Ligi final maçında rakibi İstanbul Tabip Odası’nı 57-56’lık skorla mağlup eden Ekol, ikinci kez şampiyon oldu. 13 Mayıs Pazar günü Sancaktepe Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen çekişmeli final maçının ardından düzenlenen törende Ekol Basketbol Takımı oyuncuları kupa ve madalyalarını CBL ve CVL Kurucusu Emre Atalay’ın elinden aldı.

Ekol Basketbol Takımı, geçtiğimiz Mart ayında genç yaşta kaybettikleri takım arkadaşları merhum Murat Yıldırım’ı da bu anlamlı günde andı. Ekol, aynı gün ikinci şampiyonluk sevincini de voleybol ile yaşadı. CVL Kurumlararası Voleybol 2017-2018 Ligi’nde rakibi Deloitte’yi 3-0’lık sonuçla mağlup eden Ekol Voleybol Takımı, ilk şampiyonluğunu ilan etti. Aynı gün yine Sancaktepe Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen final maçı sonrasında şampiyon oyunculara kupa ve madalyaları CBL ve CVL Kurucusu Emre Atalay tarafından takdim edildi. Ekollü tarafların yoğun ilgi gösterdiği, spor şölenine dönüşen iki maç da Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlandı.

