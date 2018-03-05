Diyar’dan anlamlı destek

Diyarbakırlı iş adamları hemşehrileri olan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’a Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda yeniden aday olması için tam destek verdi. Aziz Yıldırım’ın öncülüğünde ve İstanbul’da gerçekleşen toplantıda Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu, Yıldırım’a Diyarbekirspor forması hediye etti.

Fenerbahçe kulübünde tüm gözler Mayıs ayında yapılacak olağan genel kuruluna çevrilirken, Diyarbakırlı işadamları İstanbul’da önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun da katıldığı toplantının sonunda Kadayıfçıoğlu Yıldırım’a Diyarbakır’ın gururu olan Diyarbekirspor’un formasını hediye etti.

Görüşmede, iki kulüp kardeş kulüp ilan edilirken, Bilal Kadayıfçıoğlu, Aziz Yıldırımla gurur duyduklarını ve desteklediklerini söyledi. Kadayıfçıoğlu, Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım’a Diyarbakır’ın yeni stadının açılışından sonra özel maç daveti ederken Diyarbakır’a gelmesini de teklif etti. Aziz Yıldırım da bu teklifi değerlendireceklerini belirtti.