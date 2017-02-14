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Bursaspor'dan taraftara teşekkür

14 Şubat 2017 Salı 13:30
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Kulüp basın sözcüsü Paçacı: "Taraftarımız, Fenerbahçe maçında şampiyon takımın taraftarının nasıl olması gerektiği konusunda tüm Türkiye'ye ders verdi. Onlara müteşekkiriz"

Bursaspor'dan taraftara teşekkür
BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçında takımlarına destek veren yeşil-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşılaşmasında statta bulunan yaklaşık 35 bin yeşil-beyazlı taraftarın maç boyunca tüm spor kamuoyu tarafından hayranlıkla izlendiğini söyledi.

Kendilerinin dışındaki şampiyon takımların bu rakamdan daha az taraftara oynadığını dile getiren Paçacı, "Bizim taraftarımız stadı doldurdu ve her zamanki gibi 90 dakika boyunca takımının yanında oldu. Taraftarımız, Fenerbahçe maçında şampiyon takımın taraftarının nasıl olması gerektiği konusunda tüm Türkiye'ye ders verdi. Onlara müteşekkiriz." dedi.

Paçacı, medyada "Bursaspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti, Fenerbahçe'ye jest yaptı." şeklinde haberlerin yayımlandığını belirterek, "Böyle bir şey yok. İndirim yapılmadı. Anadolu kulüpleriyle oynanan maçlarda ne uygulanırsa bu maçta da o uygulandı." diye konuştu. 



- "Maalesef yetersizlik ve ürkeklik var hakemlerde"



Fenerbahçe karşısında Boban Joviç'in gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan atılmasından sonra sahada 10 kişi kaldıklarını hatırlatan Suat Paçacı, şunları kaydetti:

"11'e 11 oynasaydık kazanma ihtimalimiz yüksekti. Rakip aleyhinde verilen penaltı konuşuluyor ama olaya biraz dürüst bakılsa iki penaltının da penaltı olmadığını söylemeleri lazım. Sivok'un elle oynamasında kasıt yoktu. Ertuğrul ıskalayınca top eline çarptı. Ne yapacağız yani, oyunculara arkadan düğmeli gömlek giydirip mi sahaya çıkacağız. Jovic'e gösterilen iki sarı kart da yanlıştı. Kasıtlı olduğunu düşünmüyoruz ama maalesef yetersizlik ve ürkeklik var hakemlerde." 



- "Kazanmaya gidiyoruz" 



Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, artık Fenerbahçe maçını unutup, 17 Şubat Cuma akşamı deplasmanda yapacakları Kayserispor karşılaşmasına odaklandıklarını anlattı. 

Kayserispor'un çıkışa geçen, aldığı sonuçlarla öz güven kazanan bir takım olduğunu vurgulayan Paçacı, "Onların Sergen Yalçın ile değişim yaşatan futbol kodların çözmek ve etkisiz hale getirmek hocamızın işi. Biz rakibi önemsiyoruz ve saygı duyuyoruz ama kazanmaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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