banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaSPOR

Beşiktaş'ta Marcelo'nun durumu

13 Mart 2017 Pazartesi 13:17
Bu haber 524 kez okundu

Kayserispor maçında sakatlanan Marcelo'un sol kalça kasında yırtık tespit edildi

Beşiktaş'ta Marcelo'nun durumu
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı maçta sakatlanan Marcelo Guedes'in sol kalça kasında yırtık tespit edildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Marcelo'nun kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes'in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu
Siyah-beyazlı takım, bu sezonki istikrarıyla dikkati çeken Marcelo'nun sakatlığıyla zorlu maçlar öncesi sıkıntıya girdi.

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 23 maçta forma giyerken cezası nedeniyle sadece Kasımpaşa mücadelesinde görev alamadı. Ligde 3 golü bulunan tecrübeli oyuncu, Avrupa kupalarındaki 9 karşılaşmada da şans buldu.




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.