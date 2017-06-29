Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Antalya'da

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın kazandığı kupa, Antalya'ya getirildi.

Şampiyonluk kupası, siyah-beyazlı kulüp tarafından Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşturuldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen kupanın yanında fotoğraf çektirdi.

Kendileri için özel bir gün olduğunu belirten mağazanın işletmecisi Aslı Yıldız, "Çok mutluyuz. Tabii ki kupa bizim için önemli. Geçen yıl da aynen bu şekilde taraftarlarımıza sunmuştuk. Bu yıl, üçüncü yıldızı aldık, bu şekilde sunuyoruz. Herkese hayırlı olsun." dedi.

Taraftarlar, yaptıkları açıklamalarda, şampiyonluk kupasını Antalya'da görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Yetkililer, Türkiye turu kapsamında Antalya'ya getirilen şampiyonluk kupasının bir sonraki duraklarının, Alanya ilçesi ve Mersin olduğunu belirtti.

Anadolu Haber Ajansı