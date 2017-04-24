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AVRUPA'NIN ZİRVESİ YİNE TÜRKİYE'NİN

24 Nisan 2017 Pazartesi 00:23
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Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni şampiyon tamamlayan VakıfBank, bu kupanın 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı

AVRUPA'NIN ZİRVESİ YİNE TÜRKİYE'NİN
TREVISO (AA) - Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ini şampiyon tamamlayan VakıfBank, bu kulvarda adını 3. kez zirveye yazdırırken, kupanın toplamda 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.

İtalya'nın Treviso kentinde yapılan organizasyonu VakıfBank'ın şampiyon tamamlamasıyla, kadın voleybolunun Avrupa'daki 1 numaralı kupası, tamamı son 7 sezonda olmak üzere 5. kez Türk ekiplerinin müzesine gitmiş oldu.

İstanbul'da 2011 yılında gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu. Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

Geride kalan sezon İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, ev sahibi ekibe yenilerek kupayı kaçırırken, bu kez ev sahibi takıma üstünlük sağlayarak Türk kadın takımlarının 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna imza attı.



- Kadınlarda 11 şampiyonluk

 

Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 11 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti. 

Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 8 Avrupa kupası kaldırmayı başardı. VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yılları Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.

Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da toplamda 11 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, ikişer şampiyonlukla Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.

Erkeklerde 3 şampiyonluk
Voleybolda Avrupa kupası kaldıran Türk erkek takımları, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe oldu. İzmir'de 2009 yılında düzenlenen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanan Arkas Spor, Avrupa'da kupa kaldıran ilk erkek takımı unvanını da elde etti. Halkbank, 2013 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Erkeklerde elde edilen son şampiyonluğa ise 2014 yılında Challenge Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe ulaştı.

Anadolu Haber Ajansı
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