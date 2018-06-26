AKUT Spor Kulübü Sporcusu Güreşçi, Malta’da 3 birincilik elde etti.

AKUT Spor Kulübü Atletizm Branşı Sporcusu, AKUT Derneği gönüllüsü ve Millî Sporcu Gülçin Güreşçi, 39.Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda 3’ü 1’incilik olmak üzere, 5 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

Malta’da 16-23 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenen yarışmalarda büyük bir başarı kazanan AKUT Spor Kulübü Sporcusu Güreşçi, uzun atlama, 100 m, gülle atma, 200 m, 4x100 m bayrak yarışı ve disk atma yarışları olmak üzere toplam 6 farklı branşta yarıştı.

Gülçin Güreşçi, 39. Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda 100 metre yarışında 1’inci, 200 metre yarışında 1’inci, uzun atlamada 2’inci ve gülle atmada ise 3’üncü oldu. Türkiye’yi temsilen yer aldığı International Team takımı ile de 4x100 m bayrak yarışında da 1’incilik kazandı. Takımda iki Maltalı ve bir Avusturyalı atlet ile birlikte performans sergiledi.