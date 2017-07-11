2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na doğru

ANKARA (AA) - 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacak Yüzme Milli Takımı'nın sporcularından Reyhan Betül Küçük, oyunlarla birlikte ilk kez milli formayı terletecek.

İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İşitme Engelliler Yüzme Milli Takımı'nın, Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek oyunlarda en büyük madalya umutlarından olan 16 yaşındaki sporcu, ilk kez milli bir müsabakada yarışacak.

Yüzmeye 4 yıl önce başlayan Reyhan, Sakarya Hendek'teki amatör bir kulüpte iki yıl yüzdükten sonra Sakarya Altın Kulaç Kulübünde profesyonelliğe adım attı.

İki yıldır profesyonel seviyede yüzen sporcu, "Amacım aslında sadece yüzmeyi öğrenmekti. Hendek'te açılan küçük bir kulübün havuzunda, suyun üzerinde durmak, yüzmeyi öğrenmek amacıyla başladım. Zaman ilerledikçe kendimi geliştirdiğimi gördüm. Hocalarım bende potansiyel olduğunu, bunun üstüne düşersem bir şeylerin olabileceğini söylediler. Bunun üzerine çalışmalara başladık ve bugüne kadar geldik." dedi.

Günde 4 saatini havuzda geçiren, serbest stil ve kurbağalamada yüzen sporcu, "Bu sporu sevmeseydim bu kadar uğraşmaz ve devam etmezdim, bırakırdım. Çünkü çok zor bir spor. Sanırım yüzme olmasaydı çok boş bir insan olurdum. Hayatta bir amacım olmazdı. Beni ifade eden bir şey olmazdı. Kurbağalamada yüzdüğüm için insanlar beni 'kurbağa' diye çağırıyor ve bu da beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Reyhan'ın, ulusal müsabakalarda 55 madalya ve 3 kupası bulunuyor.

Anadolu Haber Ajansı