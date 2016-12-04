"YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ"

MERSİN (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rüya projeleri olarak ifade edebileceğim şehir hastaneleri, Türkiye'de sağlık hizmetleri açısından devletin yaptığı, Sağlık Bakanlığının verdiği hastanecilik hizmetlerinde yeni bir dönemecin, önemli bir dönüşümün başlangıcı olacak." dedi. Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak için Mersin'e gelen Akdağ, Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Mersin'de Türkiye'deki ilk şehir hastanesinin açılışın yakın gelecekte yapacaklarını bildirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rüya projeleri olarak ifade edebileceğim şehir hastaneleri, Türkiye'de sağlık hizmetleri açısından devletin yaptığı, Sağlık Bakanlığının verdiği hastanecilik hizmetlerinde yeni bir dönemecin, önemli bir dönüşümün inşallah başlangıcı olacak. Bu hastaneler, her yönüyle mükemmel hastaneler, onun için yakın bir zaman önce Mersin'e gelmiştim. Bugün tekrar Mersin'de bu meseleye yoğunlaşacağız." diye konuştu. Akdağ, hastanenin sadece fiziki yapısı, yolları, çevresi, binası ya da içerisindeki ihtiyaçlarının değil aynı zamanda işletmesi açısından da değerlendirme yapacaklarını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müteahhit firmalar, Bakanlığımızın görevlileri, Müsteşar Yardımcım, Valimiz, ildeki görevli arkadaşlarımız, Belediye Başkanımızla beraber bu meseleyi enine boyuna konuşacağız. Birtakım detayların nasıl gittiğini de bizzat ben değerlendireceğim. Çünkü şehir hastaneleri hem vatandaşımıza hizmet açısından çok önem verdiğimiz projeler, hem de bunlar dünya için de örnek projeler. Devletle özel sektörün ortaklığıyla yapılan işler. Bu hastanelerde patron olarak biz Sağlık Bakanlığı tarafı, ama verilen hizmetlerin özellikle doğrudan doktorların hemşirelerin dışındaki hizmetlerin tamamı, özel sektöre gördürüyoruz. İşin patronu biziz ama işi özel sektöre gördürüyoruz. Yani hastanenin çevre düzenlemesi, binanın ihtiyaçları, temizlik, yemek, güvenlik, laboratuvar işlemleri, radyoloji gibi bütün bunları özel sektöre yaptırıyoruz. İnşallah mükemmel bir yeni başlangıç olacak. Bunun için Mersin'in şu an ipi göğüsleyen birinci il olması da beni çok mutlu ediyor."



"Mükemmel bir merkez inşa ediliyor"

Bakan Akdağ, şehir hastanesinin sadece Mersin merkez değil ilçeler hatta yakın bazı illerden gelen hastalar için de şifaya vesile olacağını, mükemmel bir merkez inşa edildiğini dile getirdi. Şehir hastanesini eksiklerle açmak istemediklerini belirten Akdağ, "Mersin Şehir Hastanesi bir ay içerisinde açmayı planlıyoruz ama birtakım eksikliklerle açılsın istemiyoruz. Yani 20 günde de açılabilir 40 günde de açılabilir. Önemli olan orada yapacağımız işleri mükemmel bir biçimde önceden planlanmış, hesabının kitabının yapılmış olması. Hastane taşımak çok kolay bir şey değil. Biz burada bir değil, 2 hastane taşıyacağız. Taşınmak zor bir iştir ama inşallah en güzel biçimde vatandaşımıza hizmeti aksatmayacak şekilde bunları gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Akdağ, Mersin'in merkez Mezitli ilçesine 200 yataklı yeni bir hastane, Tarsus ilçesine yeni bir hastane kazandıracaklarını aktardı.



"Yeni bir döneme başlıyoruz"Sağlıkta yeni bir döneme girdiklerini anlatan Akdağ, Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm programını 2002'nin sonlarında iktidar geldiklerinde başlattıklarını ve bu programın çok başarılı olduğunu belirtti.

Akdağ, Türkiye'nin ihtiyaçlarının değiştiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"O zaman çocuklarımızın D vitamini eksikliği, kansızlık, beslenme yetersizlikleri, ağır ishaller, zatürreler bunlardan kırılıyordu. Anne ölümleri çok yüksek orandaydı. Bulaşıcı hastalıklar bütün şehirlerde büyük bir problemdi. Şükürler olsun bunların hepsini aştık. Türkiye bugün artık gelişmiş ülkelerin sağlık problemleriyle karşı karşıya olduğu bir ülkedir. Yani bizim hayat biçimimiz, şişmanlığımız, hareketsizliğimiz, sigara kullanımı gibi sebepler bugün Türkiye'nin ana sağlık problemleri oldu. Bunların sonucunda da kalp damar hastalıkları, akciğerle ilgili hastalıklar, kanserler, hastalık yükümüzün önde gelen sebepleri. Dolayısıyla bunlara odaklanacağımız yeni bir döneme başlıyoruz. Buna sağlıkta dönüşümün 2. fazı diyoruz. Bir taraftan da aile hekimliklerimizi güçlendireceğiz."

Mersin'de de sağlıklı yaşam merkezleri kuracaklarını vurgulayan Akdağ, bunların birkaç aile sağlığı merkezinin orta kısmında hepsine hizmet edecek alanlar olacağını bildirdi.

Bakan Akdağ, bu merkezlerde diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapistler, egzersiz salonları, laboratuvar imkanları ve radyoloji imkanlarının olacağını aktararak, "Vatandaşlarımıza yeni bir hizmet alanı kazandırmış olacağız. Yani hastaneye gitmeden de aile hekimlerinden sonra vatandaşlar buralarda özellikle sürekli hastalığı olanlar ciddi bir hizmet alabilecekler. Bu hususta Mersin'de 20 Sağlıklı Yaşam Merkezi planlamış durumdayız. 50 bin nüfusa bir merkez planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunları da hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin taşınan hastane binalarının nasıl değerlendirileceği sorusu üzerine Akdağ, binaların eski olduğu için kullanılamayacağını ancak buralardan sağlık alanları olarak faydalanmayı düşündüklerini kaydetti.

Mersin Valisi Çakacak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Haber Ajansı