Gebelik döneminde gözlere dikkat

Birçok kadın için hamilelik, hayatlarının en mucizevi ve belirleyici anlarından biridir. Gebelikle birlikte sürekli değişen hormonlar ise bazen geçici bazen de kalıcı sağlık komplikasyonlarına yol açabiliyor. Ortaya çıkan rahatsızlıklar karşısında özellikle gözde yaşanan küçük belirtilerin görme kaybına varan sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan, “Gebelik dönemi, hormonal, metabolik, fiziksel ve kan dolaşımındaki değişimlerin sıklıkla görüldüğü, kadınlar için oldukça hassas bir dönemdir. Hamilelikte vücudun su tutma eğilimine girmesi, korneanın kalınlığı ve eğriliğinde değişimler olmasına yol açabilir. Bu dönemde oluşan rahatsızlıklar çoğunlukla geçicidir ve doğumdan sonra normale döner. Ancak bazı küçük komplikasyonlar önemli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Özellikle hamile olan veya hamile kalmayı düşünen glokom hastalarının, durumlarını, doktorlarına kesinlikle belirtmeleri gerekir. Çünkü glokom tedavisinde kullanılan ilaçların bir bölümü, gelişmekte olan bebeğe zarar verebilir” dedi.

Hamilelik hormonları bu rahatsızlıkları tetikliyor

Hamilelikte oluşabilecek rahatsızlıklar ile ilgili bilgiler paylaşan Op. Dr. Fevzi Akkan, “Bu dönemde gözleri etkileyen ve en sık görülen rahatsızlıklar; göz kuruluğu, bulanık görme, gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi ve gestasyonel diyabet yani gebelik şekeridir. Gebelik dönemi hormonlarıyla birlikte gözyaşı üretimi azalır ve göz kuruluğu ortaya çıkar. Göz kuruluğu, suni gözyaşı damlaları kullanılarak kontrol altında tutulabilir. Ancak bu damlalar yumuşak kontakt lenslere zarar verebilirler. Bulanık görme ise, kornea eğriliği ve kalınlığında oluşan değişiklikler sebebiyle oluşur. Bu değişim size büyük bir rahatsızlık vermiyor ise, bir tedbir almanıza gerek yok. Genellikle bu durumlar doğum sonrasında normale döner. Ancak bulanıklık ileri seviyelerdeyse, bir göz uzmanına danışarak gözlük numaralarının değiştirilmesi gerekebilir. Şeker hastaları da dikkatli olmalılar. Özellikle kendisini bulanık görme, görme alanında kayıp, odaklanma güçlüğü, ışık hassasiyeti ile belli eden preeklampsi ve gestasyonel diyabet görülmesi durumunda, hastaların acilen göz doktorlarına başvurmaları ve gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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