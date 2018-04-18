DİZ AĞRILARINDA EKLEM İÇİ YENİLEYİCİ HÜCRE TEDAVİSİ

Ağrıları giderir

Çok yüksek sayıda ve canlı kök hücreler ile onarıcı, yenileyici hücreler içeren SVF sıvısı, tedavi için kullanılır. SVF tedavisi ile eklem kireçlenmesi (osteoartrit, artroz), kıkırdak hasarı, kıkırdak yenilenmesi ve tamiri, eklem hasarı, eklem yaralanması, spor yaralanmaları, menüsküs, ligament yırtığı, bağ yırtılması ve yaralanması, tendon hasarı ortopedik kök hücre uygulamaları ile tedavi edilebilir.



Kişinin kendi yağ dokusundan elde ediliyor

Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF)lipo aspirasyon yöntemi ile elde edilen yağ dokusunun özel laboratuvarlarda tıbbi işlemlerden geçirilerek içindeki yenileyici kapasiteye sahip hücrelerin elde edildiği sıvı türüdür. Hastanın kendi yağ dokusundan alındığı için herhangi bir reaksiyona yol açmaz ve cilt altı yağ dokusundan 1 saatlik sürede hazırlanarak hastaya uygulanabilir.



Yenileyici görev yapar

SVF'in içeriğinde yüksek konsantrasyonda rejeneratif (yenileyici) hücre bulunur. Bu hücrelerin eklem harabiyetinin ilerlemesini engellediği ve kıkırdak yenilenmesine yardımcı olduğu klinik deneyler ile kanıtlanmıştır. Ayrıca içeriğinde bulunan Treg hücreleri antiinflamatuar özellik göstererek immün toleransın artırılmasını sağlar. Bütün bu özellikleri ile SVF eklem dejenerasyonuna bağlı ağrılarda hücre ölümünü engeller, yenileyici görev yapar ve ağrıyı etkin olarak giderir.



Avantajları nelerdir?

Eklemlerdeki ağrıyı giderir.

Protez cerrahisine giden süreyi uzatır.

Hayat kalitesini artırır.

Eklemleri ağrısız kullanmayı sağlar.

Yenileyici görev yapar.