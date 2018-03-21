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6 Adımda Bağışıklığınızı Güçlendirin!

Yaşam tarzınızın, sizi mikroplardan, virüslerden ve kronik hastalıklardan koruyan bağışıklık sisteminizi ne kadar etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Kötü sağlık alışkanlıklarınızı iyi olanlarla değiştirmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu’ndan hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin yollarını öğrendik…

6 Adımda Bağışıklığınızı Güçlendirin!

Yaşam tarzınızın, sizi mikroplardan, virüslerden ve kronik hastalıklardan koruyan bağışıklık sisteminizi ne kadar etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Kötü sağlık alışkanlıklarınızı iyi olanlarla değiştirmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu’ndan hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin yollarını öğrendik…

21 Mart 2018 Çarşamba 13:36
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6 Adımda Bağışıklığınızı Güçlendirin!

1.Kaliteli ve yeterli uyuyun. Yeterli uyumadığınızda soğuk algınlığı gibi sağlık problemleriyle karşılaşma ihtimaliniz yüksektir. Çalışmalar grip aşısını yaptırmış ve düzenli uyuyan kişilerin hastalığa karşı daha güçlü bir koruma geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Yeterli uyku almamak, stres hormonunun daha yüksek seviyelere çıkmasına yol açabilir. Ayrıca vücudunuzda daha fazla iltihaba da neden olabilir. 

2.Egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirin. Günlük 30 dakikalık yürüyüş gibi düzenli ve yorucu olmayan bir egzersiz yapmaya çalışın. Yorucu olmayan egzersizler bağışıklık sisteminizin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olabilir. Egzersiz, aynı zamanda vücudunuzun iyi hissettiği kimyasal maddeleri artırabilir ve daha iyi uyumanızda size yardımcı olur. 

3. Beslenme şeklinizi gözden geçirin. Çok fazla şekerli şeyler yemek veya içmek, bağışıklık sisteminize zarar verir. C ve E vitaminleri, beta-karoten ve çinko gibi besin maddelerinden zengin daha fazla meyve ve sebze tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Çilek, narenciye, kivi, elma, kırmızı üzüm, lahana, soğan, ıspanak, tatlı patates ve havuç da dahil olmak üzere çok çeşitli parlak renkte meyve ve sebzeler arasından seçim yapın. Soğuk algınlığı veya grip söz konusu olduğunda tavuk suyu çorba iyi bir alternatif olabilir. 

4.Stres yönetilebilir bir duygudur; Unutmayın! Hayatın bir parçası olarak herkesin biraz stres vardır; ancak uzun süreli stres, sizi soğuk algınlığı başta olmak üzere pek çok hastalığa karşı daha savunmasız hale getirir. Kronik stres, vücudunuzun bağışıklık sistemini baskı altına alan stres hormonlarının akışına maruz bırakır. Stresinizden kurtulmanız mümkün olmayabilir, ancak onu idare etme konusunda meditasyon öğrenmek, daha sosyal olmak; gerektiğinde danışmanlık almak gibi alternatiflerden yararlanabilirsiniz.Stresin azalmasıyla birlikte stres hormon düzeyleriniz düşer; daha iyi uyumaya başlarsınız ve bağışıklık fonksiyonunuz gelişir. Bazı araştırmalar, düzenli meditasyon yapanların daha sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu göstermektedir. 

5.Sosyalleşin. Güçlü ilişkiler ve iyi bir sosyal ağa sahip olmak sizin için iyidir. Araştırmalar gösteriyor ki, birkaç yakın arkadaşı veya büyük bir arkadaş grubu olan insanlar daha güçlü bir bağışıklığa sahiptir. 

6.Espri anlayışınızı kaybetmeyin. Gülmek herkes için iyidir. Vücuttaki stres hormonlarının seviyesini azaltır ve enfeksiyona karşı savaşan beyaz kan hücresini artırır.
 

Son Güncelleme: 21.03.2018 13:51
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