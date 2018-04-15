2017 yılının Uluslararası Ticari Aracı ödülünün de sahibi olan Yeni Crafter, Türkiye’de sınıfında bir ilk olan 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemiyle, her türlü arazi ve yol koşulunda kolay ulaşım sağlıyor.

Sınıfının en güçlü motoru

Sınıfının en güçlü motoruna sahip Yeni Crafter Panel Van, 2.0 litre hacimli turbo dizel 140 ve 177 PS gücünde iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Volkswagen tarafından yeni geliştirilen 2 litre TDI motor, Yeni Crafter’la birlikte ticari araç gereksinimlerine özel olarak tasarlanmış, dayanıklı ve uzun ömürlü motorlar olarak sunuluyor.

Türkiye pazarında kendi segmentinde ilk olan 2.0 litre hacimli turbo dizel motor 177 PS güç üretirken 410 Nm tork sağlıyor. Yeni Crafter böylece, yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü sağlıyor.140 PS güç üreten motoru, 100 kilometrede ortalama 7,5 litre yakıt tüketirken, 177 PS gücündeki turbo dizel motoru ise, 100 kilometrede ortalama 7,9 litre yakıt tüketimine sahip.

Düşük kullanım maliyetleri

Yeni Crafter, geliştirilen teknolojileriyle daha düşük kullanım maliyetleri sunuyor. Yüksek 2.el değeri, düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım maliyetleri ile bu segmentin kullanıcıları için ekonomik bir ticari araç olma özelliğini taşıyor.

Sınıfında tek: 8 ileri otomatik vites seçeneği

Sınıfında yalnızca Yeni Crafter tarafından sunulan 8 ileri otomatik vites seçeneği, yakıt tüketimini azaltan, kesintisiz, kusursuz ve sarsıntısız vites geçişi sunuyor.

Yeni Crafter’ın sürüş özelliklerine göre tasarlanan 8 ileri otomatik şanzıman, kesintisiz vites geçişleri ile konforlu ve daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Önden çekişli, arkadan itişli ve 4MOTION dört tekerlekten çekişi ile birlikte kullanılabilen 8 ileri otomatik vites yük taşımaya da uygun. Hem sarsıntısız sürüş sağlaması hem de yüke uygun olması sayesinde şehir içi kullanımda ve özellikle ambulanslar için çok uygun bir araç olarak konumlanıyor.



Sınıfının en iyi aerodinamik tasarımı 100 km’de 1 litre tasarruf sağlıyor

Yeni Crafter, baştan aşağı yenilenen dış tasarımıyla da dikkat çekiyor. Aracın tasarımı daha fazla ön ve yan görüş sağlıyor. Comfort Plus donanımında standart olarak sunulan LED farlar, yoğun ışıklı ortamlarda dahi aracın çok rahat fark edilmesini sağlayarak, yol güvenliğini artırıyor. Yeni Crafter’ın, geliştirilen aerodinamik yapısı da düşük yakıt tüketimine katkı sağlıyor. Sınıfının en aerodinamik üyesi olan Yeni Crafter, bu tasarım sayesinde bir önceki nesle göre, 100 kilometrede yaklaşık 1 litre daha az yakıt tüketiyor.

Servotronik direksiyonla kolay manevra kabiliyeti ve kaliteli iç tasarım

Yeni Crafter’ın, servotronik direksiyonu şehir içinde kolay manevra yaparak rahat kullanım ve şehir içi mal sevkiyatında ve park etmede kolaylık sağlıyor. Direksiyon düşük hızlarda yumuşayarak kolay bir sürüş sağlarken, yüksek hızlarda da sertleşerek güvenliği artırıyor.

Ergonomik sürücü kabini çok sayıda ve kullanışlı eşya gözleri barındırıyor. 13 litrelik torpido gözü sınıfının en geniş hacmine sahip.

İleri teknoloji sürüş asistanları

Yeni Crafter, segmentinin üstünde ileri teknoloji ve güvenlik donanımları sunuyor. Kaza risklerini algılamaya yönelik en iyi ve en son teknolojiye sahip donanımları kaza risklerinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Standart olarak sunulan İkincil Çarpışma Önleme Asistanı, kazadan hemen sonra bilinç dışı yapılabilecek hareketlerin önüne geçerek, aracı durduruyor ve ikinci çarpışmanın olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Rüzgar Savrulma Asistanı, özellikle viyadüklerde, fırtınalı havalarda ve yüksek süratlerde, Yeni Crafter’ın yola daha sıkı tutunmasını sağlıyor.Yorgunluk Tespit Sistemi ise, sürücünün aracı kullanımıyla ilgili parametrelerine bakarak yorgunluk durumunu tespit ediyor ve sürücüyü ikaz ediyor. Şerit Takip Asistanı, sürücünün bulunduğu şeritten farkında olmadan ayrıldığını tespit ettiğinde direksiyonu sertleştirerek ve sürücüyü uyararak olası kazaları engellemeye yardımcı oluyor. Hız sabitleyici ise, uzun yolda sürücünün konforunu artırmanın yanı sıra uygun hız aralığında ekonomik bir sürüş imkânı sağlıyor.

4 MOTION Seçeneği ve farklı çekiş alternatifleri

Yeni Crafter’da farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve taleplerine göre önden çekiş, arkadan itiş ve 4MOTION seçenekleri sunuluyor. Daha yüksek yük bölmesine olanak tanıyan yeni önden çekiş özelliği Yeni Crafter’da sunulan yeniliklerden. Yeni Crafter’la birlikte, Türkiye’de sınıfında bir ilk olan 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemiyle, her türlü arazi ve yol koşulunda kolay ulaşım sağlanıyor.



Sınıfının en kolay yükleme seçenekleri

Yeni Crafter sınıfının en kolay yükleme ve en iyi yük sabitleme seçeneklerini sunuyor. 2 farklı araç uzunluğu ve 2 farklı tavan yüksekliği sunan Yeni Crafter’da kayar kapı 1.311 mm genişliğinde açılabiliyor. Euro paletler gibi yaygın kullanılan yük taşıyıcılar ile kolay yükleme ve boşaltma yapılabiliyor. Bir önceki nesline göre 10 santimetre daha alçak yükleme eşiği ile kullanıcılarına yükleme kolaylığı sağlıyor. Opsiyonel olarak alınabilen yük bölümü LED aydınlatmaları sayesinde yükleme ve indirme sırasında çok net ve parlak bir görüş alanı sunuyor.

2017 yılının Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünün de sahibi Yeni Crafter’a 117.950 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.