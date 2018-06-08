Volvo, 2019’da Cenevre’ye gitmiyor

Volvo Cars önümüzdeki 10 yılın ortasında 5 milyondan fazla kullanıcıyla doğrudan ilişki kurma amacına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Markanın devam eden tüm iletişimleri de bu amacı destekleyen özel iletişimler içeriyor. Son lansman kompakt SUV modeli XC40’ı 2017 Milano Moda Haftası’nda; V60’ı Stockholm banliyösünde gözler önüne seren Volvo Cars benzer çalışmalara önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Bu ay içinde, Volvo Cars, Güney Carolina’daki üretim fabrikasının açılış töreninde yeni S60 sport sedan modelini piyasaya sürecek.

Volvo Cars stratejisi doğrultusunda, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’na katılmayacak.

Volvo Cars Strateji, Marka ve Perakende Kıdemli Başkan Yardımcısı Björn Annwall “Otomobil endüstrisindeki devam eden değişiklik Volvo Cars için yeni takipçiler ve pazara ürün getirmenin yeni yollarını yaratıyor” diyor ve şunları ekliyor: “Geleneksel sektör etkinliklerine doğrudan katılım artık pek tercih edilen bir yöntem değil. İletişim yöntemlerimizi bizim mesajlaşma, zamanlama ve sunduğumuz teknolojiyle ne kadar bağdaştığı konusunda kişiye özel hale getirmeliyiz”

Annwall sözlerine şöyle devam ediyor: “Otomobil sergi organizasyonlarına asla, ‘Asla’ demiyoruz. Cenevre Otomobil Fuarı gibi faaliyetlerin devamını diliyoruz ve belki gelecekte tekrar katılım gösteririz”

Volvo Cars’ın yeni S60 sport sedan modeli, 2014 yılında XC90 ile başlayan, Volvo Cars ürün gamı yenilenmesini başarıyla tamamlayacak. Volvo Cars bu süreçle 4 sene arka arkaya satış ve kar rekoru kırdı.

Marka, şimdi tarihindeki en güçlü küresel otomobil yelpazesine sahip olup; odağına yenilik ve hizmetleri almaya devam edecek.

