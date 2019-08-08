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Vespa’dan yaz aylarına özel fırsatlar!

Türkiye’de Doğan Holding tarafından temsil edilen; motosiklet dünyasının ikonik markalarından Vespa, yaz aylarına özel fiyat avantajları sunmayı sürdürüyor. Ağustos ayı boyunca tüm 150cc ve altı Vespa’lar, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 ay taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatı ile satışa sunuluyor.  Üstelik 300cc ve üzerindeki tüm Vespa modelleri, 40 bin TL’ye kadar avantajlı fırsatlarla kredilendirilebiliyor.

Vespa’dan yaz aylarına özel fırsatlar!

Türkiye’de Doğan Holding tarafından temsil edilen; motosiklet dünyasının ikonik markalarından Vespa, yaz aylarına özel fiyat avantajları sunmayı sürdürüyor. Ağustos ayı boyunca tüm 150cc ve altı Vespa’lar, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 ay taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatı ile satışa sunuluyor.  Üstelik 300cc ve üzerindeki tüm Vespa modelleri, 40 bin TL’ye kadar avantajlı fırsatlarla kredilendirilebiliyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:02
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Vespa’dan yaz aylarına özel fırsatlar!

Türkiye’de Doğan Holding tarafından temsil edilen; efsane İtalyan markası Vespa,  motosiklet tutkunlarına sunduğu avantajlara yenilerini ekliyor. 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak avantajlı fırsatlar kapsamında, tüm 150cc ve altı Vespa’lar anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 aya kadar taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Kendine özgü ikonik tasarımı ve özel renkleriyle herkesin beğenisini toplayan Vespa’nın, motosiklet tutkunlarına Ağustos ayında sunduğu fırsatlar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Vespa’nın 300cc ve üzeri olan tüm modellerinde ise, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 40 bin TL’ye kadar 9 ay taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatı Vespa severleri bekliyor.

Son Güncelleme: 08.08.2019 16:04
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