Türkiye’nin en sessiz ve çevreci sürüş etkinliği

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından başlatılan girişimle ve dev otomobil firmalarının desteğiyle ilan edilen 20 Nisan Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası, İstanbul Göktürk’te düzenlenen özel bir açık hava etkinliğiyle kutlandı. İki gün boyunca devam eden etkinliğe otomobil sektörünün birbirinden önemli markaları ve 1500’ün üzerinde ziyaretçi katıldı. BMW, Jaguar, Lexus, Renault, Tesla, Toyota gibi markalara ait 20’den fazla elektrikli ve hibrid araç, iki gün süren etkinlik boyunca kullanıcılar tarafından test edildi. Etkinlikte birbirinden farklı özelliklere sahip araçların yanı sıra mikro grid uygulaması adı verilen ve enerjisini paneller vasıtasıyla güneşten alıp elektriğe dönüştürerek araçların şarj edebilmesini sağlayan inovatif şarj istasyonları da tanıtıldı. Göktürk’teki Kemer Country Club Orman Evi'nde, doğanın içinde sıfır emisyon ve sıfır gürültü ile yapılan etkinlik aynı zamanda, 20’den fazla otomobil ile yapılan en sessiz sürüş etkinliği oldu.

Tesla, İstanbul’u 5 kez turladı

Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası’na katılan modellerden en çok ilgiyi görenlerden biri de Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı olarak kabul edilen Tesla’nın Türkiye’ye ilk defa bir test için gelen Model 3’ü oldu. Otomobil meraklıları Tesla Model 3’ü denemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kullanıcılar yaptıkları testlerle Tesla’ya tam puan verdi. Farklı modellerden 5 adet Tesla aracının katıldığı ve iki gün boyunca devam eden test sürüşlerinde 2 km’lik parkurda 1000’den fazla kilometre yapıldı. 2019 yılında Avrupa'da yılın otomobili seçilen Jaguar I-Pace ve 2019 yılında Türkiye'de yılın otomobili unvanına sahip olan Toyota Corolla Hibrid modelleri de otomobil kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği araçlar oldu.

Kullanıcıları araçların menzil ve şarj özelliklerini merak ediyor

Etkinliğin otomobil kullanıcılarının elektrikli ve hibrid araçları deneyimleme konusunda güzel bir fırsat sunduğunu belirten TEHAD Başkanı Berkan Bayram, elektrikli ve hibrid araçlara gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. 2 günlük etkinlik süresi boyunca 1500’ün üzerinde katılımcının ve 55’ten fazla basın mensubunun etkinliği ziyaret ettiğini ifade eden Berkan Bayram; “Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası’na otomobil meraklılarının gösterdiği ilgi bizi oldukça memnun etti. Henüz elektrikli ve hibrid araçlarla tanışmamış kullanıcılar, ilk defa bu etkinlikte otomobil devlerinin araçlarını test etme ve bilgi edinme fırsatı buldu. Artık hepimizin bildiği gibi dizel motorlar son yıllarını yaşıyor. Kısa bir zaman sonra dizel motor üretiminin yerini tamamen elektrikli ve hibrid araçlar alacak. Dolayısıyla bunun farkında olan kullanıcılar şimdiden “hangi modeli neye göre almalıyım?” sorusunu sormaya başladı. Özellikle elektrikli araçlarda herkesin merak ettiği soru ne kadar menzile sahip olduğu ve kaç saatte şarj olabildiğidir. Batarya teknolojilerindeki gelişmeler, şarj istasyonlarının sayısı, araçların nasıl şarj olduğu gibi birçok soruya kullanıcılarımız düzenlediğimiz etkinlikte cevap bulabildi ve uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Tam şarjla 400 km üzerinde yol yapabilen ve sadece 6 liraya 100 km yol gidebilen araçlar herkesin ilgi odağı oldu. Ancak araçların pratikliği ve keyifli bir sürüş sunabilmesi en çok kadın kullanıcıların beğenisini topladı.” dedi.

20’den fazla araçla yapılan en sessiz etkinlik oldu

Otomobilin devlerinden BMW i3s, Jaguar I-Pace, Tesla Model S, Tesla Model 3, Toyota Corolla Hibrid, Toyota C-HR Hibrid, Renault Zoe ve Lexus RX450h gibi marka ve modellerin birden fazla araçla katıldığı etkinlik 20’den fazla araca rağmen en çevreci ve en sessiz etkinlik oldu. Berkan Bayram, elektrikli ve hibrid araçların sıfır karbon emisyonu ve sıfır gürültü ile çalışan teknolojiler olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirterek “Araçlarımızın doğanın içinde ancak doğaya zarar vermeden ulaşımı sağlayabileceğini göstermek adına etkinliğimizi Kemerburgaz’da gerçekleştirdik. Katılımcıların elektrikli ve hibrid olmayan araçları etkinlik alanına alınmadı. Ziyaretçilerimizi belirli bir mesafeden elektrikli araçlarımızla biz karşıladık ve etkinlik alanına yine sadece elektrikli ve hibrid araçlarla getirdik. Burada miniklerimizi de unutmadık ve onlar için de kurduğumuz atölyede eğlenceli anlar geçirebilmeleri için eğitici etkinlikler düzenledik. Organizasyonumuz bu yönüyle herkese seslenen bir etkinlik oldu. Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası’nın her yıl Nisan’ın 3’üncü haftasında kutlanabilmesi için attığımız bu adımı gelecek yıl daha ileriye taşımayı planlıyoruz. Sektörün önde gelen markalarının da desteğiyle Türkiye’de elektrikli ve hibrid araçlar konusunda farkındalığın daha da arttırılmasını amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.