Türk halkı yerli otomobili bekliyor

Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi Barem, yerli otomobil projesinden haberdar olan ve otomobilin özellikleri hakkında bilgi sahibi 252 kişiyle sosyal medya araştırması gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada; yerli otomobil bildiği özellikleriyle çıkarsa ve araç satın almayı planlıyorsa erkeklerde (yüzde 90), 45 yaş üstü kişilerde (yüzde 93), kadınlarda (yüzde 84) ve gençlerde (yüzde 86) yerli otomobil almayı düşünebileceğini söyledi.

Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi Barem, yedi yıl önce ilk duyurusu yapılan ve son dönemde önemli adımları atılan yerli otomobil projesi hakkında yeni bir araştırma daha gerçekleştirdi.

Otomotivde global trendler üretici firmaları teknoloji şirketleriyle birlikte çalışmaya veya teknoloji şirketlerine dönüşmeye zorluyor. Gelişmiş ülkelerden başlayan ve yayılan sıfır emisyon, elektrikli araçlar ve sürücüsüz araçlar sektörde teknoloji kullanımını destekleyerek Ar-Ge yatırımlarını artırıyor. Ayrıca üretimde Endüstri 4.0‘a hızla adapte olan yoğun teknoloji kullanımı, otomobil maliyetinin içindeki çalışan maliyetlerini azaltıyor ve ucuz işgücü bir avantaj olmaktan çıkıyor. Diğer bir trend ise araç kiralama ve paylaşımı. Bu seçeneğin özel araç satın alımını azaltacağı, ancak çoklu paylaşımında araç ömrünü azaltacağı, dolayısıyla satın alma sıklığını artıracağı yönünde. Bütün bunlara, bu yolla farklı araçlar deneyen kullanıcıların otomobilden beklentilerinin yükseleceği öngörüleri de eklenince asırlık sektörün önemli bir dönüşüm geçiriyor olduğunu söylemek yanlış olmaz.

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ KENDİNİ İSPAT ETMİŞ DURUMDA

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri de otomotiv sektörü. İstikrarlı bir artışla 2017 yılında Türkiye’de 1 milyon 100 binin üzerinde otomobil üretildi. Sektör çoğunu Avrupa Birliğine yaptığı ihracatla yılların rekortmeni ve bu yıl nihayet ciddi bir Dış Ticaret fazlası verdi.

YERLİ OTOMOBİL PROJESİ BAŞLADI

Türkiye bu global dönüşüm sırasında, sektördeki gücü ve deneyimi ile kendi otmobilini üretmeye karar verdi. Altı katılımcı ile bir oluşum sağlanarak şirket CEO atanması gerçekleştirildi, şirket kuruldu.

Yerli otomobilin elektrikli olacağı, dijital teknoloji ve akıllı sürüş sistemleri ile donatılmış olacağı, B ve C segmentinde 5 model çıkacağı, rakiplerinin benzer araçlarından daha ekonomik olacağı açıklandı. Tüm bu özellikleriyle proje global trendlere uygun bir yolda ilerliyor. Verilen bilgiler arasında; yerli otomobil için 15 yıl içinde 3,2 milyar avro yatırım yapılacağı, buna karşın projeden 50 milyar avro gelir beklendiği, dolaylı istihdam dahil 20 bin kişiye iş olanağı sağlanacağı, üreticisinin ve müşterisinin ayrıca devlet desteği alacağı da var.

Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi Barem, yerli otomobil projesinden haberdar olan ve otomobilin özellikleri hakkında bilgi sahibi 252 kişiyle sosyal medya araştırması gerçekleştirdi. Şirket, bundan 7 yıl önce de bu konuda bir araştırma yapmış ve 3 yıl içinde otomobil satın almayı planlayan 330 kişi ile görüşmüştü.



HEM TEKNOLOJİ, HEM EKONOMİ

Son araştırmada yerli otomobilin hem gelişmiş teknolojiye sahip (yüzde 94), hem de ekonomik olacağı (yüzde 90) biliniyor.

Yerli otomobilin en çok bilinen teknolojik özelliklerinin başında elektrikli (yüzde 57) olması geliyor. Onu yüksek güvenlikli (yüzde 51) ve çevre dostu (yüzde 50) olması izliyor. Dayanıklı motor (yüzde 49), yüksek performans (yüzde 48), yüksek donanım (yüzde 46) ve akıllı sürüş teknolojilerine uyumluluk (yüzde 37) da bilinen diğer teknolojik özellikler.

Çoğunluk tarafından bilinen ekonomik özellikler ise düşük satın alma maliyeti (yüzde 62), vergi avantajı (yüzde 59), yakıt tasarrufu (yüzde 53) ve düşük bakım maliyeti (yüzde 52).

2011 yılında gerçekleşen araştırmada üç kişiden ikisi yerli markalı bir otomobilin fiyatının yabancı benzerlerinden daha ucuz olacağını düşünüyordu. Çoğunluk yerli markalı bir otomobilden yabancı benzerleriyle aynı kalite (% 53) ve aynı ürün özelliklerini (% 58) bekliyordu. Kısaca aynı seviyedeki yabancı otomobillerle karşılaştırıldığında yerli otomobilden; benzer ürün özellikleri, benzer kalite ve fakat daha ucuz fiyat bekleniyordu.

SATIN ALACAKLAR ERKEK AĞIRLIKLI VE ÜST YAŞ GRUBUNDAN



Görüşülen kişilerin çoğu (yüzde 88) bildiği özellikleriyle çıkarsa ve araç satın almayı planlıyorsa yerli otomobil almayı düşünebileceğini söyledi. Erkeklerde (yüzde 90) ve 45 yaş üstü kişilerde (yüzde 93) bu oran daha yüksek. Kadınlar (yüzde 84) ve gençlerdeki (yüzde 86) daha düşük olan oranlar bile herhangi bir markanın hayallerinin çok üstünde.

2011 yılında gerçekleştirilen araştırmada 3 kişiden yalnızca ikisi (yüzde 66) yerli otomobil satın almayı düşündüğünü söylemişti.

Bu durumda geçen yedi yılın Türk otomotiv sektörüne güveni artırdığı, yerli ve milli söyleminin hedefine ulaştığı, ya da yerli otomobilin milliyetçilik damarını kabartan bir proje olduğu söylenebilir.

