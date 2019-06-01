Scania’nın Efsane Motoru ‘V8’ 50’nci Yaşını Kutluyor

Bu motor, Scania mühendislerinin aradığı tüm özelliklere sahipti: düşük motor devirlerinde iyi çekiş gücü, az vites değişimi ve tüm motor devir aralığı boyunca yeterli ekstra güç. Bu yeni motorla donatılan ilk model olan LB140, hızlı bir şekilde nakliyeciler arasında beğeni topladı.

Scania Ar-Ge Başkan Yardımcısı Jonas Hofstedt “Sonuçtan çok gurur duyuyoruz. Piyasaya sunulduğundan bu yana, segmentinde iyi kazanılmış bir üne sahip ve bugünün gelişmiş ve yüksek performanslı motorlarının temelini de oluşturuyor” şeklinde açıklıyor.

Euro emisyon normlarını karşılaması açısından ‘V8’ efsanesi, 1.900 dev / dak ve 48000 Nm tork, 480 ve 580 bg'lik güç oranlarına sahip 16 litrelik V8 ile devam etti. 2000 yılında 16 litrelik V8'in piyasaya sürülmesinden sonra, Scania'nın motor gelişimi içinde çalışmalar hız kesmeden devam etti.

2005 yılında, 3.000 Nm'ye kadar torklu 3, Euro 4 ve Euro 5 motorlar için 500, 560 ve 620 hp V8'ler de dahil olmak üzere bugüne kadarki en geniş motor yelpazesini piyasaya sürdü.

2010 yılında ise Scania'nın 16 litrelik motoru büyük bir gelişim yaşadı. 15,6'dan 16,4 litreye çıkarması ve daha hafif ama daha güçlü bir silindir bloğu ile maksimum 3.500 Nm tork ile 730 hp güç üreten dünyanın en güçlü motoru olarak tahtını sağlamlaştırdı.

2013 yılında yeni Streamline kamyonlarını piyasaya sürüldüğünde ayrıca 520, 580 ve 730 hp V8 motorları dahil olmak üzere ikinci nesil Euro 6 serisi de tanıtıldı.

3. nesil olarak 2016 yılında tanıtımı yapılan yeni V8 motoru, önceki nesillerin birçok başarılı özelliğine sahip. Yeni V8 motorunun odak noktası müşterilerin kârlılığını artırmak için yakıt tüketimini yüzde beş ila sekiz oranında düşürmek, araçların çalışma süresini ve servis verimi artırmak.

50. yılını kutlayan V8 motor için özel olarak üretilen “V8 Serisi” Türkiye’de de siparişle satışa sunulacak.