Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Pirelli P Zero, en iyi performans lastiği seçildi

P Zero, en hızlı ıslak ve kuru zemin tur zamanlarını yapmanın yanı sıra Evo’nun deneyimli test uzmanlarınca “kavramasını hissedebildiğiniz” güvenli ve etkileşimli bir lastik olarak değerlendirildi.

Pirelli P Zero, en iyi performans lastiği seçildi

P Zero, en hızlı ıslak ve kuru zemin tur zamanlarını yapmanın yanı sıra Evo’nun deneyimli test uzmanlarınca “kavramasını hissedebildiğiniz” güvenli ve etkileşimli bir lastik olarak değerlendirildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:42
1239 Okunma
Pirelli P Zero, en iyi performans lastiği seçildi

Milano, 27 Ağustos 2019 - Pirelli P Zero lastik, Evo dergisi tarafından düzenlenen önemli bir lastik testinde büyük rakiplerinin önüne geçerek ultra yüksek performans söz konusu olduğunda Pirelli’nin kahraman ürününün tartışmasız dünya lideri olduğunu vurguladı.

“Sürüş heyecanı” sloganıyla 1998 yılında kurulan Evo, pek çok uluslararası edisyonla yayınlanıyor ve dünya çapındaki performans otomobili meraklılarının tercih ettiği dergi olarak öne çıkıyor.

Merakla beklenen yaz lastikleri testinde Evo, halen piyasada satılan lider performans lastiklerini kıyasladı ve P Zero’yu köklü lastik üreticilerinin iyi bilinen rakip ürünleri ile bir dizi zorlu teste tabi tuttu.

Bu testler, ıslak ve kuru zeminlerdeki çeşitli farklı koşullarda yol tutuşu, hızlanma ve frenleme gibi önemli özellikleri değerlendirmek için tasarlandı. Bu kapsamda hem lastik performansının kontrollü bir ortamda ölçülmesi gibi objektif değerlendirmeler yapıldı, hem de deneyimli Evo yol testi uzmanları sürücü geribildirimini, otomobil ve yolla etkileşimlerini değerlendirmek için lastikleri sürüşte test etti.

ISLAK VE KURU ZEMİNDE EN HIZLI LASTİK

Pirelli P Zero, değerlendirilen lastikler arasında ikna edici bir farkla tüm testlerin kazananı oldu. Evo’nun yorumunda şu açıklamaya yer verildi: “En az altı kategoride en yüksek puanları alan Pirelli, özellikle ıslak zeminde ve öznel değerlendirmelerde açık ara en etkileyici lastik oldu. Islak ve kuru zeminde en hızlı tur zamanlarını yaparken kavraması gerçekten hissedildi.”

Evo lastik testi, en yeni 18 inç P Zero lastikle gerçekleştirildi. Pirelli’nin performans serisindeki en popüler ebatlarından biri olan bu lastik, ayrıca FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2021’den itibaren Pirelli ile birlikte kullanacağı çap olacak. Ebatları 18 inç ile başlayıp 22 inçe kadar çıkan Pirelli P Zero, dünyanın en arzu edilen süper ve hiper otomobillerinden bazılarında ekipman olarak tercih ediliyor.

DERGİLERİN VE PRESTİJ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN SEÇİMİ

Evo testini kazanmak, Pirelli’nin bu sene başlarındaki bir diğer önemli başarısını desteklemiş oluyor. Dünyaca ünlü Alman dergisi Auto Bild’in 11 yaz lastiği ile yaptığı testte “hiçbir zayıf noktası olmayan mükemmel performansı” ile övülen P Zero, en iyi lastik seçilmişti.

P Zero lastikleri bugün dünyadaki prestij otomobillerin %50’sinden fazlası için orijinal ekipman olarak tercih ediliyor. Başka bir deyişle dünyanın en arzu edilen otomobillerinin yarısından fazlası fabrikadan Pirelli lastiklerle çıkıyor. P Zero’nun şu anda 1.100’den fazla homologasyonu bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volvo Cars, "Omtanke" felsefesiyle çevre bilincine dikkat çekiyor
Volvo Cars, "Omtanke" felsefesiyle çevre bilincine dikkat çekiyor
Toyota’dan 2020 Tokyo’da en düşük emisyonlu araç filosu
Toyota’dan 2020 Tokyo’da en düşük emisyonlu araç filosu
Opel, dünyanın ilk elektrikli ralli otomobilini tanıtacak
Opel, dünyanın ilk elektrikli ralli otomobilini tanıtacak
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim