Pirelli P Zero, en iyi performans lastiği seçildi

Milano, 27 Ağustos 2019 - Pirelli P Zero lastik, Evo dergisi tarafından düzenlenen önemli bir lastik testinde büyük rakiplerinin önüne geçerek ultra yüksek performans söz konusu olduğunda Pirelli’nin kahraman ürününün tartışmasız dünya lideri olduğunu vurguladı.

“Sürüş heyecanı” sloganıyla 1998 yılında kurulan Evo, pek çok uluslararası edisyonla yayınlanıyor ve dünya çapındaki performans otomobili meraklılarının tercih ettiği dergi olarak öne çıkıyor.

Merakla beklenen yaz lastikleri testinde Evo, halen piyasada satılan lider performans lastiklerini kıyasladı ve P Zero’yu köklü lastik üreticilerinin iyi bilinen rakip ürünleri ile bir dizi zorlu teste tabi tuttu.

Bu testler, ıslak ve kuru zeminlerdeki çeşitli farklı koşullarda yol tutuşu, hızlanma ve frenleme gibi önemli özellikleri değerlendirmek için tasarlandı. Bu kapsamda hem lastik performansının kontrollü bir ortamda ölçülmesi gibi objektif değerlendirmeler yapıldı, hem de deneyimli Evo yol testi uzmanları sürücü geribildirimini, otomobil ve yolla etkileşimlerini değerlendirmek için lastikleri sürüşte test etti.

ISLAK VE KURU ZEMİNDE EN HIZLI LASTİK

Pirelli P Zero, değerlendirilen lastikler arasında ikna edici bir farkla tüm testlerin kazananı oldu. Evo’nun yorumunda şu açıklamaya yer verildi: “En az altı kategoride en yüksek puanları alan Pirelli, özellikle ıslak zeminde ve öznel değerlendirmelerde açık ara en etkileyici lastik oldu. Islak ve kuru zeminde en hızlı tur zamanlarını yaparken kavraması gerçekten hissedildi.”

Evo lastik testi, en yeni 18 inç P Zero lastikle gerçekleştirildi. Pirelli’nin performans serisindeki en popüler ebatlarından biri olan bu lastik, ayrıca FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2021’den itibaren Pirelli ile birlikte kullanacağı çap olacak. Ebatları 18 inç ile başlayıp 22 inçe kadar çıkan Pirelli P Zero, dünyanın en arzu edilen süper ve hiper otomobillerinden bazılarında ekipman olarak tercih ediliyor.

DERGİLERİN VE PRESTİJ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN SEÇİMİ

Evo testini kazanmak, Pirelli’nin bu sene başlarındaki bir diğer önemli başarısını desteklemiş oluyor. Dünyaca ünlü Alman dergisi Auto Bild’in 11 yaz lastiği ile yaptığı testte “hiçbir zayıf noktası olmayan mükemmel performansı” ile övülen P Zero, en iyi lastik seçilmişti.

P Zero lastikleri bugün dünyadaki prestij otomobillerin %50’sinden fazlası için orijinal ekipman olarak tercih ediliyor. Başka bir deyişle dünyanın en arzu edilen otomobillerinin yarısından fazlası fabrikadan Pirelli lastiklerle çıkıyor. P Zero’nun şu anda 1.100’den fazla homologasyonu bulunuyor.