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PIRELLI LASTİKLERİ, yeni Bmw X4 için orijinal ekipman onayı

PIRELLI LASTİKLERİ, yeni Bmw X4 için orijinal ekipman onayı

14 Eylül 2018 Cuma 15:09
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PIRELLI LASTİKLERİ, yeni Bmw X4 için orijinal ekipman onayı


Pirelli lastikleri, BMW Grubu’nun ilk kez Cenevre Motor Show 2018’de düzenlediği prömiyerle lanse ettiği yeni BMW X4 için orijinal ekipman onayı aldı. Buna göre; Pirelli’nin P Zero, Cinturato P7, Cinturato P7 Dört Mevsim ve Sottozero Series III kış lastikleri, BMW X4’ün orijinal ekipman (OEM) üretici onayının sahibi oldu. Yeni BMW X4 için orijinal ekipman onayı alan Pirelli lastikleri şöyle oldu;

P Zero

·  245/40R21 100 Y XL, 21 inç, ön aks, run-flat

·  275/35R21 103 Y XL, 21 inç, arka aks, run-flat

·  245/45R20 103 W XL, 20 inç, ön aks, run-flat

·  275/40R20 106W XL, 20 inç, arka aks, run-flat

·  245/45R20 103Y XL, 20 inç, ön aks, run-flat

·  275/40R20 106Y XL, 20 inç, arka aks, run-flat

·  245/50R19 105W XL, 19 inç, ön ve arka aks

·  Cinturato P7

·  245/50R19 105W XL, 19 inç, ön ve arka aks, run-flat

·  245/50R19 105 W XL, 19 inç, ön ve arka aks, run-flat

·  225/60R18 104W XL, 18 inç, ön ve arka aks, run-flat

·  Cinturato P7 Dört Mevsim

·  245/50R19 105H XL, 19 inç, ön ve arka aks, run-flat

·  245/50R19 105H XL, 19 inç, ön ve arka aks

·  Kış Sottozero Series III

·  245/50R19 105H XL, 19 inç, ön ve arka aks, run-flat

·  225/60R18 104H XL 18 inç, ön ve arka aks, run-flat

Pirelli lastikleri, yeni BMW X4’e uyacak şekilde özel olarak üretiliyor

Pirelli lastiklerinin tüm versiyonları, BMW X4’ün şasisine ve özelliklerine uyacak şekilde özel olarak üretiliyor. Bu farklı versiyonlar da Pirelli’nin premium ve prestij segmentlerindeki çeşitli otomobil modelleri için farklı lastikler tasarlamasını ve özel olarak üretmesini tanımlayan “Mükemmel Uyum” stratejisi kapsamında yer alıyor.

İlk kez Cenevre Motor Show 2018’de düzenlenen bir prömiyerle lanse edilen BMW X4’ün ikinci nesli, bir BMW X-modelinin sağlamlığını bir spor otomobilin gücü ve bir coupé’nin estetiği ile buluşturuyor. BMW X4, dinamik çizgileri ve coupé modelleri çağrıştıran tavan tasarımıyla sportif bir siluet kazanıyor. Geniş ve atletik, yassı arka tasarım ve dar, tam LED kombinasyonlu arka farlar da bu görünümü pekiştiriyor. LED farlı ön tasarım, geniş aks mesafesi ve kaslı çamurluk kavisleri, otomobilin X genlerini vurguluyor.

Yüksek koltuklu coupé, aşağıdaki model seçenekleriyle sunuluyor:

BMW X4 xDrive20i (184 HP*), 18 inçten 21 inçe kadar jantlarla
BMW X4 xDrive 30i (252 hp*), 18 inçten 21 inçe kadar jantlarla
BMW X4 M40i (354 HP*), 20 inçten 21 inçe kadar jantlarla
BMW X4 xDrive20d (190 hp*), 18 inçten 21 inçe kadar jantlarla
BMW X4 xDrive25d (231 hp*), 18 inçten 21 inçe kadar jantlarla
BMW X4 xDrive30d (265 hp*), 18 inçten 21 inçe kadar jantlarla
BMW X4 M40d (326 HP*), 20 inçten 21 inçe kadar jantlarla
Serinin en üstünde iki BMW M Performans modeli yer alıyor. Düz altı silindirli, benzinli motorlu BMW M40i, maksimum 354 hp beygir gücüyle dikkat çekiyor. BMW M40d ise 326 hp’lik gücünü düz altı silindirli, dizel motordan alıyor. Bir başka sıralı, altı silindirli dizel motor da 30d modelinde 265 hp güç seçeneğiyle sunuluyor.

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