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PIRELLI ICE ZERO 2 LASTİKLER İLHAM KAYNAĞI OLDU

Pirelli’nin İskandinav ülkeleri ve aşırı sürüş koşulları için geliştirdiği yeni çivili lastik, Roger Dubuis markasının yeni saati Excalibur Pirelli ICE ZERO 2 için ilham kaynağı oldu. Saat, adaşı olan lastikle aynı zamanda Pirelli’nin İsveç’in Laponya bölgesindeki Flurheden test alanında lanse ediliyor.

PIRELLI ICE ZERO 2 LASTİKLER İLHAM KAYNAĞI OLDU

Pirelli’nin İskandinav ülkeleri ve aşırı sürüş koşulları için geliştirdiği yeni çivili lastik, Roger Dubuis markasının yeni saati Excalibur Pirelli ICE ZERO 2 için ilham kaynağı oldu. Saat, adaşı olan lastikle aynı zamanda Pirelli’nin İsveç’in Laponya bölgesindeki Flurheden test alanında lanse ediliyor.

26 Şubat 2019 Salı 14:36
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PIRELLI ICE ZERO 2 LASTİKLER İLHAM KAYNAĞI OLDU

Roger Dubuis tarafından Pirelli Design ile birlikte tasarlanan, köklü sportif stili ve imza iskelet mekanizması ile simgeleşen koleksiyonun ayrılmaz bir parçası olan yeni saat, İsviçre Yüksek Saatçilik (Haute Horlogerie) dünyasının en zor komplikasyonları arasında yer alan çift iskeletli flying tourbillon içeriyor ve gücünü Poinçon de Genève onaylı RD105SQ Calibre mekanizmadan alıyor. Sadece sekiz adet üretilecek Excalibur Pirelli ICE ZERO 2, konsepte ilham veren lastiği tanımlayan aynı çivili desene sahip kayışıyla göz alıyor. Yeni saat için çelikten, Pirelli lastikleri için alüminyumdan üretilen çiviler, her iki ürünün ayrıştırıcı ögesini oluşturuyor. Çoğunlukla İskandinav ülkelerinde görülen aşırı koşullarla başa çıkmak için yaratılan lastikler, kauçuğun iyi bir tutuş sağlayamadığı buzlu yollarda bile “tutuş” için en etkili çözüm oluyor. En zorlu koşullarda güvenliği ve sürüş memnuniyetini maksimuma çıkarmak amacıyla Ice Zero 2’nin sırtındaki çivi sayısı, ilk nesildeki 130’dan 190’a çıkarıldı. Çivi dağılımının yarattığı izler, Excalibur’un bu versiyonundaki kayışın deseni için ilham kaynağı oldu. Tüm Limited Edition Pirelli saatlerin kayışlarında olduğu gibi, Excalibur Pirelli ICE ZERO 2 versiyonu da Pirelli’nin tek tedarikçi olduğu önemli motor sporları yarışlarına katılan ve kazanan P Zero lastiklerden elde edilen kauçuk iç dolgu malzemesini içeriyor.

Pirelli ile Roger Dubuis arasında 2017 yılında başlayan işbirliğinin devamı olan bu model, seçkinliği, teknik üstünlüğü ve en yenilikçi malzemeleri kadar her iki tarafın Araştırma ve Geliştirme ile stil yaklaşımı konusunda paylaştıkları ortak odak açısından da öne çıkıyor.

Pirelli Design, Pirelli ile eş anlamlı hale gelen teknik bilgi birikimini, yüksek performansı ve anında fark edilen görkemi vurgulayan ileri projeler için bir kuluçka merkezi olarak doğdu. Lastik üretiminden sağlanan teknik kabiliyetle birlikte diğer iş alanlarındaki önde gelen işbirliklerinden yararlanan Pirelli Design, benzersiz, ikonik ve yüksek performanslı ürünlerle sonuçlanan tasarım projeleri aracılığıyla farklı sektörler arasında teknoloji transferini destekliyor.

Son Güncelleme: 26.02.2019 14:47
Anahtar Kelimeler:
Excalibur Pirelli ICE ZERO 2Roger DubuisPirelli
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