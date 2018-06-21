Peugeot Türkiye, Garenta’ya 1.250 adet 301 Sedan teslim etti

Garenta, Türkiye'deki yatırımlarını ve penetrasyonunu artıran yeni nesil bir oto kiralama şirketi. Araç parkını büyütmeye devam eden Garenta 1.250 adet Peugeot 301 satın alarak araç parkını 31.600 adede çıkardı. Peugeot, söz konusu 301 teslimatıyla Mayıs ayı kümülatif satışlarında segment liderliğini elde etti.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç yapmış olduğu değerlendirmede: “Peugeot olarak Garenta’ya böylesine büyük bir teslimat yaptığımız için çok mutluyuz. Müşterilerimize en iyi ürün gamımız ile en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Garenta'ya teslim etmiş olduğumuz 1.250 araç; araçlarımıza, hizmet ağımıza ve iş yapma şeklimize olan güvenlerini göstermektedir. Garenta ile farklı müşteri segmentlerine ulaşacak ve yeni fırsatlar yakalıyor olacağız. Amacımız filo pazarında büyümek ve en iyi B2C şirketi olmak üzere becerilerimizi daha da geliştirmek.” dedi.

