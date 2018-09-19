Mercedes-Benz 67. Ticari Araçlar Fuarı'nda

Almanya’nın Hannover kentinde 20 – 29 Eylül 2018 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan ve bu yıl 67.’si düzenlenen IAA Ticari Araç Fuarı’nın bu yılki sloganı “Driving Tomorrow”. Daimler; bünyesindeki kamyon, otobüs, hafif ticari araçlar ve geleceğe ışık tutan yenilikçi çözümleriyle Hannover’de gövde gösterisi yapıyor ve sunmuş olduğu teknolojilerle güvenlik, konfor ve çevrecilik noktasında sektöre yön veriyor.

Daimler Kamyon Grubu IAA’ya, dünyanın ilk yan aynaları olmayan, bunun yerine kamera sistemine sahip yeni Actros ve tamamen elektrikli eActros ile damgasını vuruyor. Yenilenen Actros’un uzun yol testleri Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yapılıyor ve tüm onaylar buradan veriliyor.

Yeni Mercedes-Benz eCitaro’nun dünya tanıtımını yapan Daimler Otobüs Grubu ise yeni Mercedes-Benz Tourismo ve Setra TopClass S531 DT modelleriyle ziyaretçileri ağırlıyor.

Citaro Hybrid’e Yılın Otobüsü Unvanı

Daimler Otobüs grubuna ait, dünya tanıtımı IAA Fuarı’nda gerçekleştirilen Citaro Hybrid ise 2019 yılı için “Yılın Otobüsü” seçildi.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Grubu ise yeni Sprinter, tamamen elektrikli eSprinter ve eVito çözümleriyle taşımacılık alanında standartları yeniden belirlerken, Vision URBANETIC adındaki yenilikçi konsepti ile de geleceğe ışık tutuyor.

IAA’nın yıldızı yenilenen Actros

Yenilenen Actros IAA Ticari Araç Fuarı 2018’in en gözde yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor. Yenilenen Actros’un tüm uzun yol testleri Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray’daki tesislerinde gerçekleştiriliyor. Dünyada bir ilk olarak sunulan ve alışılagelmiş aynaların yerini alan MirrorCam bir yandan aerodinamik iyileştirmeye katkı sağlarken, diğer yandan ise daha geniş bir görüş açısı sunarak sürücünün hayatını kolaylaştırıyor, sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Aynaların yerini alan kameraların daha az alan kaplaması sayesinde sürücünün çapraz görüş açıları iyileşiyor.

Diğer sürüş destek sistemleriyle birlikte çalışan Active Drive Assist otonom sürüşe giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak dikkat çekiyor. Radar ve kameralardan elde edilen verileri harmanlayan ve dur-kalk özelliğine sahip mesafe takip sistemi ile şerit takip sistemlerini kullanarak tüm seyir hızlarında çalışıyor. Yeni Active Brake Assist 5 sistemin yaya algılaması halindeki tehlikeli durumlarda fren yaparak sürüşe müdahale ediyor. Sideguard Assist ise yayalar dışında hareket halindeki veya sabit nesneleri algılayarak çarpışma olasılığında sesli bir uyarı ile devreye giriyor. Daha da geliştirilen hız sabitleme sistemi Predictive Powertrain Control, kavşak ve otoyol katılım noktalarını da algılayabiliyor. Trafik işareti tanımlama sistemi trafik işaretlerini sürücüye ileterek sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Gelişmiş aerodinamik tasarımı, birbiriyle iletişim içerisinde çalışan elektronik sistemleri, Powershift3 şanzımanla birlikte sunulan yeni Economy+ sürüş modu sayesinde yeni Actros’un yakıt tüketimi otoyol sürüşlerinde yüzde 5’e kadar azalıyor.

Bir başka IAA yeniliği olarak tamamen elektrikli eActros dikkat çekiyor. 2 yıl kadar önce yine IAA’da dünya tanıtımı yapılan eActros aradan geçen süre içerisinde daha da geliştirildi ve müşteri test sürüşleri kapsamında aktif olarak günlük yaşamda kullanılmaya başlandı. Mercedes-Benz eActros’ta aks kafalarına yakın konumlandırılan iki adet 126 kW gücünde elektromotor görev yapıyor. Motorlar araç iskeleti veya iskeletin altına entegre edilen 240 kWh kapasiteli bataryalarla besleniyor. Sistem 200 km’ye kadar menzile imkân tanıyor.

Daimler Otobüs Grubu’nda tamamen elektrikli eCitaro dâhil birçok yenilik

Daimler Otobüs Grubu, başta tamamen elektrikli Mercedes-Benz eCitaro olmak üzere IAA 2018’e birçok yenilikle damgasını vuruyor. Yenilikçi termal yönetim çözümleri sayesinde eCitaro bugüne kadar benzeri görülmemiş bir verimlilik sunuyor. Aks kafalarına yakın bir noktaya entegre edilen 2 adet elektromotorun her biri 125 kW güç ve 485 Nm tork üretiyor. 10 adet modülden oluşan 243 kWh kapasiteli yüksek performanslı lityum-iyon bataryalar 88 kişiye kadar yolcu kapasitesini harekete geçirebiliyor. eCitaro, kullanım koşullarına bağlı olarak 150 km ile 250 km arasında bir menzil sunuyor. Günümüz şehir otobüslerinin görev kapsamlarını büyük oranda karşılayabilen eCitaro birkaç yıl içerisinde gelişmiş batarya teknolojisi ve yakıt hücreli menzil uzatıcıyla, içten yanmalı motora sahip geleneksel otobüslerin yerini almaya hazırlanıyor.

IAA’da tanıtımı yapılan çift katlı Setra TopClass S 531 DT sınıfında standartları yeniden belirliyor. Etkileyici tasarımının yanı sıra üstün aerodinamik yapısı, yakıt verimliliği, fonksiyonelliği, konforu ve güvenlik özellikleriyle öne çıkarken 510 BG (375 kW) üretiyor. Üç akslı yapısıyla 12,5m ile 14,2m arasında üç farklı gövde uzunluklarıyla üretilen Setra TopClass 500’te sıralı altı silindirli OM 471 motor devreye giriyor. Motorun 476 BG (350 kW) ve 510 BG (375 kW) olmak üzere iki farklı güç versiyonu bulunuyor. ComfortClass 500’te ise iki veya üç aks üzerinden olmak üzere 10,5m ile 14,9m arasında altı farklı uzunlukta gövde seçeneği sunuluyor. Hacimleri 7,7 litre ile 12,8 litre arasında değişen motorlar 354 BG (260 kW) ile 476 BG (350 kW) arasında güç alternatifleri sunuyor.

Türkiye’de üretilip, Dünya’ya ihraç edilen Mercedes-Benz Tourismo RHD ve Intouro, kendi sınıflarında öncü olmaya devam ediyor

Yeni Mercedes-Benz Tourismo RHD, IAA’da ilk kez sergileniyor. Avrupa’nın en çok satan yolcu otobüsü ünvanını taşıyan Mercedes-Benz Tourismo RHD, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretiliyor; ekonomi, güvenlik, konfor ve fonksiyonellik özellikleriyle farklı alanlarda kullanılıyor. Yeni Tourismo RHD bu sınıfta ilk kez kullanıma sunulan sürüş destek sistemleriyle standartları yeniden belirliyor. Acil durum fren asistanı Active Brake Assist 4, Sideguard Assist, dur-kalk trafiğine yönelik durma asistanı ve sürücü dikkat dağınıklığına karşın Attention Assist (AtAs) gibi sürüş güvenliğine yönelik donanımlara sahip olan yeni Tourismo RHD böylece sınıfının en güvenli otobüsü olarak öne çıkıyor. Yeni Tourismo RHD’de yüksek verimlilik seviyesine sahip, yeni nesil sıralı altı silindirli Mercedes-Benz OM 470 motor görev yapıyor. 10,7 litre hacimli motorun en yüksek güç versiyonu 456 BG (335 kW) üretiyor ve yüksek performansı düşük tüketim değerleriyle aynı potada eritiyor. Ayrıca yine sıralı altı silindirli Mercedes-Benz OM 936 da tercih edilebiliyor. 7,7 litre hacimli motor 354 BG (260 kW) üretiyor. Yeni Tourismo RHD 12,3 m ile 14,0 m arasında üç farklı gövde uzunluğu ile üretiliyor.

Tıpkı Tourismo gibi Mercedes-Benz Intouro da Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretiliyor. Üç farklı gövde uzunluğu ile üretilen iki akslı Intouro’yu harekete geçirme görevini sıralı altı silindirli Mercedes-Benz OM 936 motor üstleniyor. 7,7 litre hacimli kompakt motor 299 BG (220 kW) ve 354 BG (260 kW) güç alternatifleriyle sunuluyor.

Otobüslerde kullanıma sunulan ilk dönüş asistanı Sideguard Assist, dönüş manevrası esnasında yayalar, bisikletliler ve sabit nesnelere karşı sürücüyü uyarıyor. Sideguard Assist tüm Mercedes Benz ve Setra yolcu ve şehir otobüslerinde kullanıma sunuluyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Grubu’nda elektrikli Sprinter ve Vito ön plana çıkıyor

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar ürün gamının en önemli üyelerinden olan ve sınıfının en çok satan modeli olan Mercedes Benz Sprinter, zengin ürün çeşitliliğiyle farklı ihtiyaçlara çözüm üretiyor. Kapalı kasa, camlı ve kasalı, önden çekişli, arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli, düşük emisyonlu dizel motor veya sıfır emisyonlu elektrikli olmak üzere toplam 1.700 farklı kombinasyona sahip olan Sprinter her türlü kullanıcı beklentisini karşılayan bir alternatif sunuyor. Kullanım amacına bağlı olarak 3250mm ile 4325mm arasında beş farklı dingil mesafesi ile 17 m3’e kadar kargo alanı çözümleri sunuyor. Yeni Mercedes-Benz Sprinter, her biri yüksek yakıt verimliliğine sahip zengin motor çeşitliliğiyle yollara çıkıyor.

Mercedes-Benz standartlarına uygun olarak son derece kaliteli ve konforlu bir iç mekana sahip olan yeni Sprinter, zengin bir donanım seviyesiyle yollara çıkarken aynı zamanda bünyesinde barındırdığı yenilikçi güvenlik donanımları ve sürüş destek sistemleriyle de sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. Radar tabanlı mesafe takip sistemi DISTRONIC öndeki aracı belirli bir mesafeden takip ediyor. Öndeki aracın yavaşlaması halinde sistem fren yapıyor ve gerektiğinde aracı tamamen durduruyor. Aktif şerit takip sistemi aracın istem dışı olarak içinde bulunduğu şeridin dışına çıkması halinde sürücüyü direksiyonu titreterek uyarıyor ve sürücünün herhangi bir reaksiyon göstermemesi halinde tek taraflı fren müdahalesiyle aracı şeridine sokuyor.

Mercedes-Benz Vito üç farklı gövde uzunluğu, iki farklı motor seçeneği ve üç farklı aktarma sistemiyle üretiliyor ve farklı kullanım ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. 1300 kg’a kadar yük taşıma kapasitesine sahip Vito 4,90m, 5,14m ve 5,37m olmak üzere farklı gövde uzunlukları ile üretiliyor. Kullanım amacına yönelik farklı kapı çözümleriyle kombine edilebilen Vito’da sürücü dikkat dağınıklığı algılama sistemi, yan rüzgar asistanı ve lastik basınç uyarı sistemi gibi güvenlik donanımları standart olarak sunulurken; aktif park asistanı, mesafe takip uyarı sistemi, kör nokta asistanı veya şerit takip asistanı gibi güvenlik donanımları isteğe bağlı olarak sunuluyor.

Daimler, IAA Ticari Araç Fuarı 2018’de Mercedes-Benz eVito ve eSprinter ile elektrikli ticari araç çözümleri de sunuyor. 5140mm ve 5370mm olmak üzere iki farklı gövde tipiyle satışa sunulacak olan Mercedes-Benz eVito’da 85 kW gücünde bir elektromotor görev yapıyor. 41 kWh kapasiteli batarya, 150 km’ye kadar menzil sunarken en zorlu kullanım koşullarında bile 100 km menzil sunuyor. Araç zemininde gizlenen bataryalar sayesinde 6,0 ve 6,6 m3 kargo alanı sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Şubat ayında dünya tanıtımı yapılan Mercedes-Benz eSprinter’da 85 kW gücünde bir elektromotor görev yapıyor. 41 kWh kapasiteli bataryayla 115 km menzile ulaşan eSprinter ise, 55 kWh kapasiteli batarya ile 150 km’ye kadar menzil sunuyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Grubu, geleceğin kent yaşamına yönelik kapsamlı ve yenilikçi bir çözüm olan Vision URBANETIC ile otonom sürüş de dahil bugüne kadar sunulan fikirlerin çok daha ötesinde yenilikçi bir mobilite konsepti sunuyor. Vision URBANETIC yolcu taşımacılığı ile nakliye arasındaki ayrımı ortadan kaldırıyor. Bireylerin ve malların taşınmasını, kullanım amacına uygun, dayanıklı ve verimli bir şekilde yerine getiren Vision URBANETIC şehirlerin, farklı sektörlerden işletmelerin ve kent sakinleri ile yolcuların gereksinimlerini yenilikçi bir çözümle karşılıyor.

Vision URBANETIC, otonom sistemi sayesinde gelecekteki ihtiyaçları öngörebiliyor ve bunlara cevap verebiliyor. Bu sayede süreçler optimize edilebilirken trafik sıkışıklıkları da önlenebiliyor. Sistem, taleplerin bir araya getirilerek analiz edildiği Araç Kontrol Merkezi’ndeki veri kaydı üzerinden artan talebi hızla ve en verimli şekilde karşılamak üzere gerekli bölgeye araç sevk edebiliyor. Sürücünün ve bununla birlikte sürücü kabininin devreden çıkmasıyla iç mekanda önemli bir alan kazanımı elde ediliyor. Direksiyon, pedallar, konsol ve tüm kokpit devreden çıkıyor.

