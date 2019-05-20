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LeasePlan, CarNext.com’la ‘1000’ dedi!

İkinci elin yeni adresi CarNext.com 1000. araç satışını gerçekleştirdi!

LeasePlan, CarNext.com’la ‘1000’ dedi!

İkinci elin yeni adresi CarNext.com 1000. araç satışını gerçekleştirdi!

20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:26
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LeasePlan, CarNext.com’la ‘1000’ dedi!

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan, CarNext.com ile ikinci el araç pazarında kısa sürede önemli bir başarı elde etti. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İlk CarNext.com showroomunu geçen sene haziran ayında İstanbul Acıbadem’de açmıştık. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler çok olumlu oldu. CarNext.com yeni bir marka olmasına rağmen satış rakamlarında da görüyoruz ki kaliteli ikinci el araçlara yüksek bir talep var. Öyle ki daha birinci yılımızı doldurmadan 1000’inci aracımızın satışını gerçekleştirdik” dedi.  

LeasePlan Türkiye, geçtiğimiz yıl ilk showroom konseptini İstanbul’da açtığı ikinci el araç satış platformu CarNext.com’da 1000’inci perakende araç satışına ulaştı. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, CarNext.com ve yüksek kaliteli araçları yerinde deneyimlemek isteyenlere özel olarak tasarlanan showroom konseptiyle, ikinci el araç pazarının kurallarını değiştirdiklerini belirtti. Oktay, “Sunduğumuz tüm otomobilleri detaylı kontrollerden geçirerek, 360 derece fotoğraflar ve tüm bakım geçmişi ile CarNext.com’da sergiliyoruz. CarNext.com deneyimini ve yüksek kaliteli araçları yerinde görmek isteyenleri de showroomumuzda ağırlayarak hizmet veriyoruz. İlk showroomu geçtiğimiz haziran ayında Acıbadem’de açmıştık. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler çok olumlu oldu. CarNext.com yeni bir marka olmasına rağmen satış rakamlarında da görüyoruz ki kaliteli ikinci el araçlara yüksek bir talep var. Öyle ki çok kısa bir süre içerisinde 1000’inci aracımızın satışını gerçekleştirdik” dedi.

Küçük ölçekli firmalar ikinci el piyasasını hareketlendirdi!

Türkiye’de ikinci el piyasası hakkında da bilgi veren LeasePlan Genel Müdürü Türkay Oktay, “Ekonomideki durgunluk yeni araç satışlarını ve kiralama yapılan araçları, ikinci el araç pazarına göre daha çok etkiledi. Türk lirası fonlaması ve faizlerin yüksekliği maliyeti yüksek olan yeni araç satın alma ve kiralama işini yavaşlattı. Araç ihtiyaçları küçük ölçekli firmalarda daha çok satın almayla hatta belli bir standartta sunulan ikinci el araçlarla çözülmeye başlandı. Dolayısı ile kurumsal ve güvenilir ikinci el satış imkanı sunan firmalar durgunluk sebebiyle daha az yıprandı diyebiliriz” açıklamasında bulundu.

İkinci elde güven satışları artırıyor!

Bu kapsamda CarNext.com tarafından yapılan araştırmayı örnek gösteren Oktay, “2018 yılında sektörde yaptığımız ikinci el araç pazarı araştırmamız ‘güvenilirliğin’ ikinci el otomobil satın alırken en önemli faktör olarak kabul edildiğini gösterdi. Katılımcıların %68’i, tanıdıkları, güvendikleri birinden araç almayı tercih ettiklerini belirtti. Bu nedenle ikinci el otomobil pazarının güvenilirliğini ve şeffaflığını artıran düzenlemelerin sektöre bir bütün olarak fayda sağlayacağına ve müşteri güvenini artıracağına inanıyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 20.05.2019 13:30
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