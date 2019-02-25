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IVECO “Taşımacılıkta LNG’nin En Proaktif Kullanımı” Ödülünü aldı

IVECO, 12 Şubat’ta Milano’da gerçekleşen 2. Küçük-Ölçek LNG Zirvesine katıldı. Etkinlik, küçük ölçekli projelerde uzmanlaşan LNG profesyonellerini bir araya getirdi.

IVECO “Taşımacılıkta LNG’nin En Proaktif Kullanımı” Ödülünü aldı

IVECO, 12 Şubat’ta Milano’da gerçekleşen 2. Küçük-Ölçek LNG Zirvesine katıldı. Etkinlik, küçük ölçekli projelerde uzmanlaşan LNG profesyonellerini bir araya getirdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:17
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IVECO “Taşımacılıkta LNG’nin En Proaktif Kullanımı” Ödülünü aldı

Endüstriden uzmanlar, özellikle küçük ölçekli operasyonlarda verimli LNG uygulamaları için uygun çözüm yaklaşımlarını sunmak üzere çağırıldılar. IVECO da “Geleceği Taşımak. Bir Yakıt Olarak LNG” panelinde konuşmacı olarak yer aldı.IVECO Orta & Ağır Kamyonlar Küresel Üretim Sorumlusu Marco Liccardo, sahneyi Enerji Delta Enstitüsü, İtalya Biyogaz Birliği, Sardinya Denizi / Akdeniz Seyir Liman Ağı Otoritesi, Portekiz Deniz Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu ile paylaştı. Liccardo, doğal gazı özellikle nakliyat ve uzun mesafe taşımacılıkta -Avrupa Birliği kurumlarınca ve devletlerince politikalar ve desteklerle alternatif yakıt kullanımını ve gerekli altyapıyı arttırmayı hedefleyen- olgun bir çözüm olarak gören IVECO’nun sürdürülebilir taşımacılık vizyonunu anlattı.

IVECO’nun sunduğu, LNG’li araçlar üretip geliştirmesini içeren sürdürülebilir ve sıfır-emisyonlu taşımacılık çözümlerine olan bağlılığı 2. Küçük-Ölçek LNG Zirvesinde “Taşımacılıkta LNG’nin En Proaktif Kullanımı” Ödülüyle tanındı. Bu ödüller, LNG endüstrisindeki en büyük başarıları tanımakta. Küçük-Ölçek LNG Zirvesi Ödülleri, her adımında LNG endüstrisini pozitif olarak etkileyen şirketler ve bireylere verilmekte.

IVECO Orta & Ağır Kamyonlar Küresel Üretim Sorumlusu Marco Liccardo, yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bu ödül, sürdürülebilir taşımacılık yolunda endüstrideki liderliğimizin ve yıllar boyunca doğal gaz teknolojisine ve çığır açan buluşlara olan bağlılığımızın tescilidir. Pazarda alternatif çekiş sistemlerine, özellikle de ağır taşımacılık için LNG’ye yönelik artan bir talep görüyoruz. Hızla artan bu talep eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. IVECO, doğal gaz teknolojisine ve pazara liderlik etmekte. Önümüzdeki yıllarda da pazarın önünde olmayı bekliyoruz ve teknoloji liderliğimizi sürdürmek için doğal gaz çözümlerimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz.”

Son Güncelleme: 25.02.2019 13:43
Anahtar Kelimeler:
LNG Zirvesiıveco
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