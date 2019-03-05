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İkinci elde güvenin adresi DOD AVEK

Avek Otomotiv, 2018 yılında en çok ikinci el araç satan DOD Yetkili Satıcısı oldu.

İkinci elde güvenin adresi DOD AVEK

Avek Otomotiv, 2018 yılında en çok ikinci el araç satan DOD Yetkili Satıcısı oldu.

05 Mart 2019 Salı 15:08
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İkinci elde güvenin adresi DOD AVEK

2005 yılından bu yana Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı olarak Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari, Audi, SEAT, Skoda ve DOD markaları ile İstanbul – Tekstilkent, İstanbul – Ümraniye ve Çanakkale olmak üzere toplam üç satış noktasında hizmet veren Avek Otomotiv, sıfır araç satışındaki başarısını ikinci el araç satışlarında da sürdürüyor.

2018 yılında üç satış noktası ile toplam 2.858 adet ikinci el araç satışı gerçekleştiren Avek Otomotiv, Tekstilkent lokasyonunda gerçekleştirdiği 1.948 adet ikinci el araç satışı ile DOD’un en çok tercih edilen satış noktası oldu.

60 satış noktası içerisinde yakaladıkları bu başarıyı kaliteli hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazesi, aynı zamanda DOD markasının gücüne bağlayan Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı; “Başarımızı tercihleri ile bizleri rekora taşıyan değerli müşterilerimize ve özveri ile çalışan uzman kadromuza borçluyuz” dedi.

Satış hizmetlerinin yanı sıra 101 Nokta Ekspertizi, DOD Garanti, DOD Finans, DOD Emanet, Nakit Alım ve Takas gibi birçok ayrıcalıklı hizmeti de müşterileri ile buluşturduklarını belirten Yazıcı, 2018’de olduğu gibi 2019 yılında da ‘En iyi hizmeti almak için en doğru adres olabilmek’ misyonu ile çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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