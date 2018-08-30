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Hyundai KONA da güvenlikte zirveye ulaştı

Hyundai KONA, bağımsız Uluslararası Otoyol Güvenliği Enstitüsü’nün yapmış olduğu çarpışma testlerinde en yüksek derece olan Top Safety Pick Plus’ı elde etti.

Hyundai KONA da güvenlikte zirveye ulaştı

Hyundai KONA, bağımsız Uluslararası Otoyol Güvenliği Enstitüsü’nün yapmış olduğu çarpışma testlerinde en yüksek derece olan Top Safety Pick Plus’ı elde etti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:33
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Hyundai KONA da güvenlikte zirveye ulaştı

Hyundai, ülkemizde de Mayıs ayında satışa sunduğu KONA modeliyle yine bir çarpışma testinden daha zaferle ayrıldı. KONA, Amerikan bağımsız araştırma kuruluşu IIHS’nin açıkladığı sonuçlara göre en üst düzeyde bir derece olan Top Safety Pick Plus’ı kazanmış oldu. KONA, tasarımdaki başarısını güvenlik anlamında da devam ettirerek ne denli iddialı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
KONA ayrıca, yolcu tarafındaki ön çarpışma testinde yolcu koruma için iyi bir derecelendirme notu elde etti ve yeni nesil LED farlarıyla Top Safety Pick Plus ödülüne layık görüldü. IIHS'in beş diğer çarpışma testi değerlendirmesinde ve 20 ila 40 km/s pist testlerinde de ön çarpışma önleme sistemi üstün bir derecelendirme elde etti.
2018 Top Safety Pick Plus ödülüne hak kazanmak için araçlar, yapılan testlerde sürücü tarafındaki ön, ön çapraz, yan, tavan dayanıklılığı ve baş koruma testlerinde yüksek skorlar elde etmek zorunda. Ayrıca araçların yolcu tarafı ön çapraz çarpışma testlerinde en yüksek korumayı sağlaması gerekiyor. Hyundai KONA sunmuş olduğu opsiyonel çarpışma önleyici sistem ve farlar sayesinde de bu iddiasını iki katına çıkarmış oldu.
 

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