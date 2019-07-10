Hibrit otomobil satışlarında hızlı yükseliş sürüyor

Hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası Toyota’nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki hibrit satışlarında da önemli artışlar meydana geldi. Türkiye’deki toplam satışlar içindeki hibrit otomobil satışlarının oranı 2019’un ilk 6 ayında yüzde 3.1’e yükselirken, bu dönemdeki hibrit satışlarının yüzde 98’ini Toyota gerçekleştirdi. 2018 yılında hibrit satışları toplam otomobil satışları içinde 3 bin 899 adetle yüzde 0,79’luk paya sahipti.

Türkiye’de yılın ilk 6 ayında 4 bin 811 hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu satışların 4 bin 708’ini Toyota hibrit otomobiller oluşturdu. Toyota hibrit otomobil satışlarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de lider pozisyonu devam ettirirken, hibrit modellerine en çok ilgiyi İstanbullular gösterdi. İstanbul'da satılan her 3 Toyota modelinden ikisi hibrit teknolojisine sahip. Corolla Hybrid en çok tercih edilen hibrit modellerinin başında gelirken, bu modeli C-HR Hybrid izledi. Türkiye'de üretilen Corolla Hybrid, yılın ilk 6 ayında toplamda 3 bin 348 satış adedine ulaştı. Bunu 1169 adetle yine Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid izledi.

Hibrit Satışları Artıyor

ODD verilerine göre Ocak-Haziran döneminde hibrit araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artış gösterdi. Toyota'nın, yılın ilk 6 ayındaki hibrit satışları ise 4 bin 708 adede ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 156 oranında arttı. Toyota 2018 yılının ilk 6 ayında 1836 hibrit araç satışı gerçekleştirmişti. Hibrit otomobil satışlarındaki bu artışlarda ÖTV teşviği ile çevreci teknolojilerin tüketiciler tarafından daha çok tanınmasının rolünün büyük olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Avrupa’nın Tercihi de Hibrit

Toyota’nın dünyada 13,5 milyonu aşan hibrit satışlarının yanında Avrupa’da da toplam hibrit satışlarının payı bir önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi. 2018 yılının ilk çeyreğinde 138 bin 604 olan hibrit satışları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 33’lük artışla 184 bin 808 adede ulaştı. Avrupa’da 16 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Türkiye’de sunulan her Toyota modelinin birer hibrit versiyonu bulunyor. Bunlar arasında; Corolla Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Camry Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid yer alıyor.