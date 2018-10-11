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Ford’da “0 faiz” fırsatı ile devam ediyor

Ford, Ekim ayında binek ve ticari modellerinde sunduğu “0 faiz” fırsatlarına ek olarak müşterilerine avantajlı indirim ve teklifler sunuyor.

Ford’da “0 faiz” fırsatı ile devam ediyor

Ford, Ekim ayında binek ve ticari modellerinde sunduğu “0 faiz” fırsatlarına ek olarak müşterilerine avantajlı indirim ve teklifler sunuyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:45
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Ford’da “0 faiz” fırsatı ile devam ediyor

Sonbaharda müşterilerine birbirinden cazip kampanyalar sunmaya devam eden Ford, tüm binek ve ticari araç modellerinde, “Her Şey Dahil Finans Paketi”nden yararlanacak müşterilerine, 45.000 TL peşinat ile 12 aya varan taksitli alımlarda, yüzde 0 faizli kredi kampanyasını devreye aldı.

Ford müşterilerini Ekim ayında ayrıca “Ford Options Fırsatı” kapsamında, Focus TrendX dizel ve benzinli manuel şanzıman ve EcoSport modellerinde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 11, diğer binek modellerde ise yüzde 9 indirim fırsatı bekliyor. Peşin alım yapacak Ford müşterilerine ise, Focus TrendX dizel ve benzinli manuel şanzıman yüzde 9, diğer binek modellerde ise yüzde 7 indirim sunuluyor. Devreye alınan kampanyalar ile EcoSport modelinde, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 20.000 TL ye varan indirim fırsatı sunulmaktadır.

Ekim ayı boyunca Ford’un tüm ticari araç modellerinde ise peşin alımlarda yüzde 4 indirim sunuluyor. Transit Kamyonet ile Van ve Custom Van modellerinde, tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden sunulan yüzde 2 destekli “Kobi-Çiftçi Kampanyası” kapsamı, tüm ticari araç modellerini kapsayacak şekilde genişletildi. Ranger ve Connect modellerini tercih eden müşteriler için ise devam eden kampanyalara ek olarak tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 1.000 TL takas desteği kampanyası devreye alındı.

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