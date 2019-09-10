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Fiat’ın tüketiciye desteği devam ediyor!

Fiat, tüketiciye olan desteğini Eylül ayında da sürdürüyor. Ay boyunca geçerli olacak satış kampanyasında, Egea Ailesi ve Panda modellerinde 11 bin TL’ye varan özel ÖTV desteği otomobil severleri bekliyor. Hurda teşviki ve Eylül ayına özel ÖTV desteğiyle birlikte Egea Sedan 73 bin 900 TL, Panda ise 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tercihini Fiat Egea Ailesi’nden yana kullanacaklar; Mirror, Lounge, S-Design ve Sport versiyonlarını almaları halinde, Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisine de ücretsiz sahip olabiliyor.

Fiat’ın tüketiciye desteği devam ediyor!

Fiat, tüketiciye olan desteğini Eylül ayında da sürdürüyor. Ay boyunca geçerli olacak satış kampanyasında, Egea Ailesi ve Panda modellerinde 11 bin TL’ye varan özel ÖTV desteği otomobil severleri bekliyor. Hurda teşviki ve Eylül ayına özel ÖTV desteğiyle birlikte Egea Sedan 73 bin 900 TL, Panda ise 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tercihini Fiat Egea Ailesi’nden yana kullanacaklar; Mirror, Lounge, S-Design ve Sport versiyonlarını almaları halinde, Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisine de ücretsiz sahip olabiliyor.

10 Eylül 2019 Salı 14:53
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Fiat’ın tüketiciye desteği devam ediyor!

Türkiye’nin en çok tercih edilen markası Fiat, Egea Ailesi’nde ve Panda modellerinde uyguladığı ÖTV desteği kampanyasını sürdürüyor. Tüketiciye desteğine ara vermeden devam eden Fiat’ın Eylül ayında geçerli olacak kampanyasında, hurda teşviki ve ÖTV desteğiyle birlikte Egea Sedan 73 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, Fiat Egea Hatchback ise 87 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bunlara ek olarak Fiat Egea Ailesi’nden Mirror, Lounge, S-Design ve Sport versiyonlarını tercih eden otomobil severler, Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisine ücretsiz olarak sahip olabiliyor.

69 bin 900 TL’ye Panda fırsatı

Fiat’ın Eylül ayı boyunca sunduğu ÖTV desteği; kompakt boyutları, çevikliği ve göz alıcı renk seçenekleriyle dikkatleri çeken Panda’da da geçerliliğini koruyor. Şehrin yeteneklisi Panda, ÖTV desteği ve hurda teşvikiyle birlikte 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Fiat Panda, 5 kapılı olması sayesinde yolcularına ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Panda’nın kaputunun altında ise rüştünü ispatlamış 1,2 litrelik 69 HP gücünde yüksek verimliliğe sahip benzinli Fire motor görev yapıyor.

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