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Çevre dostu Michelin, aşınmış lastikleriyle güven tazeledi

Uzun ömürlü lastik teknolojileriyle çevre dostu Michelin, aşınmış lastiklerinde performans ve güvenli sürüşü temin ediyor. ETRTO tarafından Almanya’da gerçekleştirilen ‘ıslak fren testi’nde yasal sınıra kadar aşınmış olan Michelin lastikleri, bazı rakiplerinin yeni lastikleriyle karşılaştırıldığında 3.4 metre daha kısa mesafe tutuşa sahip olduğu kanıtlandı.

Çevre dostu Michelin, aşınmış lastikleriyle güven tazeledi

Uzun ömürlü lastik teknolojileriyle çevre dostu Michelin, aşınmış lastiklerinde performans ve güvenli sürüşü temin ediyor. ETRTO tarafından Almanya’da gerçekleştirilen ‘ıslak fren testi’nde yasal sınıra kadar aşınmış olan Michelin lastikleri, bazı rakiplerinin yeni lastikleriyle karşılaştırıldığında 3.4 metre daha kısa mesafe tutuşa sahip olduğu kanıtlandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:08
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Çevre dostu Michelin, aşınmış lastikleriyle güven tazeledi

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, sürdürülebilir üretimde farkını bir kez daha ortaya koydu. Lastiklerin vaktinden önce değiştirilmesinin, hem doğaya olan zararının hem de son tüketicide ciddi bir maliyet kaybına neden olacağı bilinciyle Michelin, yasal sınır olan 1.6 milimetreye kadar olan aşınmış lastiklerini diğer üreticilerin yeni durumdaki lastikleriyle karşılaştırdı. Geliştirilen teknolojilerle aşınmış durumdaki lastiklerde de performans kaybının yaşanmadığı Michelin’in lastikleri, yapılan testler sonucu Birleşmiş Milletler düzeyinde kabul görmüş oldu.

ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organisation) tarafından Almanya’da gerçekleştirilen ‘ıslak zemin fren testi’ sonucunda aşınmış Michelin lastikleri takılan test aracı, rakip markanın yeni lastiklerinin takılı olduğu test aracına göre ıslak zeminde -standart bir aile tipi hatchback uzunluğunun üçte ikisi kadar olan, 3.4 metre daha kısa mesafede durdu.

Lastikler yasal sınıra kadar kullanılmalı

Geliştirilen teknolojilerle aşınmış durumdaki lastiklerde de performansından ödün vermeyen Michelin’in lastikleri, yapılan testler sonucu Birleşmiş Milletler düzeyinde kabul görmüş olacak. 117 sayılı Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yönetmeliği ile hem tüketicilerin hem de çevrenin korunması amaçlanıyor. Minimum diş derinliğine kadar sürülen lastiklerle, sürücülerin maliyetleri düşecek; yasal sınır olan 1.6 mm sınırına yaklaşırken hem yuvarlanma direnci hem de lastiklerden kaynaklı yakıt tüketiminde iyileşme meydana gelecek.

“Çevresel ve mali etkileri aza indirmeyi amaçlıyor”

Çevresel ve mali etkileri en aza indirmeyi amaçlayan Michelin, Uzun Ömürlü Performans (LLP) stratejisiyle lastik tasarımı ve teknolojilerini hayata geçiriyor. Lastiğin ilk kilometresinden yasal sınıra dek performans ve güvenlik sunan Michelin’in bu yaklaşımı; malzeme ve kaynağın en iyi şekilde kullanımı, lastiğin tüketici için tüm potansiyelini ortaya çıkarma, tüketicileri güvende tutma ve ayrıca çevresel etkiyi de azaltma gibi yararlar sağlıyor.

Michelin’in 1.6 milimetrelik yasal sınıra kadar Uzun Ömürlü Performans gösteren lastikleri kauçuk bileşen ve yağmur suyu için kılcal damarlar içeren özel sırt desenlerine sahip. Bu anlamda, aşınmış lastiklerle ıslak zeminde yeterli performans sunulmasını sağlayan tasarım unsurlarının, piyasada ulaşılabilen teknolojiler olması ve bu teknolojiyi kullanmanın bir seçim olması ise Michelin’i özel kılıyor.

Son Güncelleme: 12.07.2019 17:55
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