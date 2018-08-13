Toyota’nın Türkiye satışlarını yerli üretim Corolla ve C-HR domine ediyor. 2018 yılının ilk 7 ayında 20 bin 8 adetlik satış gerçekleştiren Toyota’nın binek otomobil satışlarındaki yerlilik oranı yüzde 88’e ulaştı. Corolla yılın ilk 7 aylık diliminde 13 bin 229 adet, Toyota C-HR da hibrit versiyon ile birlikte 2 bin 455 adetlik satış gerçekleştirdi.

Toyota, temmuz ayında ise Türkiye’de üretilen modelleri Corolla ve C-HR’ın pozitif etkisiyle Türkiye pazarında 3 bin 148 adetle 4’ncü sırada yer aldı. Toyota’nın temmuz ayında binek otomobil satışlarındaki yerli üretim oranı da yüzde 93’e kadar çıktı. 2017 yılında binek otomobil pazarında Toyota’nın yerli model satışları yüzde 81, toplam pazarda da yüzde 73 olarak gerçekleşmişti.

Bozkurt “Gurur Duyuyoruz”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Corolla’nın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkede üretildiğini belirterek “Üretilmeye başlandığı tarihten bu yana 45 milyonu aşan satışıyla dünyanın en çok satılan modeli olan Corolla ile 2016 yılında Türkiye’de üretilmeye başlanan C-HR modellerimizin satışlarıyla temmuz ayında ilk 4 marka içindeki yerimizi aldık. Bundan daha da önemlisi Türkiye pazarında sattığımız bütün araçların yüzde 78’ini ülkemizde üretiyoruz. Bu oran binek otomobillerde yüzde 88’e kadar çıkıyor. Böylelikle ülke ekonomisine ciddi anlamda büyük katkı sağlıyoruz. Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

Bozkurt, Türkiye’de üretilip dünyanın 50’den fazla ülkesine ihraç edilen Corolla’nın geniş iç hacmi, konforu ile C segmentinde olmasına rağmen D segmentini zorlayan bir model olarak görüldüğünü de söyleyerek “Corolla kıyasıya bir rekabetin yaşandığı otomotiv pazarında markamızın itici gücü. Corolla’nın bir diğer özelliği ise sorunsuz bir model olduğu için ikinci el satışında değerini bulması ve kolayca satılabilmesi “ diye konuştu.

Bozkurt, bir başka gurur kaynaklarının Toyota C-HR olduğunu da kaydederek şunları söyledi;

“Toyota, Avrupa’da, 2000 yılından bu yana 2 milyon 8 bin 406 adetlik hibrit otomobil satışıyla liderliğini sürdürüyor. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR’ın yüksek satışları bu başarıya önderlik ederek Türkiye’yi onurlandırıyor. Avrupa pazarında hibrit model payını yüzde 85’e çıkaran C-HR Hybrid ile kullanıcıların hibrit araçlara geçişi de hızlanmış oldu. Bu durum Türkiye pazarında da hemen hemen aynı seviyelerde.”

